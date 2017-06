Randstad, il Clipper Stad Amsterdam torna a solcare i mari italiani

6 giugno 2017- 15:19

Roma, 6 giu. (Labitalia) - Da vedere è bellissimo, maestoso con le sue vele spiegate, e fa pensare a pirati e tesori, a terre misteriose ed eroici conquistatori. Ma il fascino del passato non è l’unica freccia all’arco del Clipper Stad Amsterdam, copia fedele di un tipico Dutch Clipper del XIX secolo che a bordo vanta apparecchiature all’avanguardia, in grado di renderlo una prestigiosa scuola di alta formazione nautica e uno dei vascelli più veloci al mondo, vincitore di regate internazionali per conto della municipalità di Amsterdam anche grazie a uno scafo dalle forme altamente performanti.Il veliero è stato appunto realizzato nel 1997 su commissione del Consiglio comunale di Amsterdam e del Gruppo Randstad, secondo player al mondo nel mercato delle risorse umane. Oltre ad essere una scuola internazionale permanente per giovani che vogliano apprendere le tecniche necessarie a fare parte dell’equipaggio di una nave da crociera e a rappresentare la capitale dell'Olanda nelle competizioni, il Clipper viene dunque utilizzato dalle sedi Randstad di tutto il mondo per crociere business di uno o più giorni e per momenti di approfondimento tecnico. Proprio in questa veste, da venerdì 16 a sabato 24 giugno, solcherà il Mar Ligure e poi il mar Tirreno per escursioni giornaliere ma anche workshop serali, dedicati ad amministratori delegati, imprenditori, responsabili della formazione, Hr director e decision maker ospiti di Randstad Italia. A Genova il vascello sarà all’àncora al Porto Antico, Ponte dei Mille, mentre a Livorno sarà attraccato al Molo Capitaneria, Pontile 64 sud. Durante le 6 crociere giornaliere (4 da Genova tra il 17 e il 21 giugno e successivamente 2 da Livorno) gli ospiti potranno godere dei più suggestivi panorami delle coste liguri e toscane e mettersi alla prova nelle varie attività di navigazione. Quasi ogni sera sono poi previste cene di business accompagnate da momenti di analisi e approfondimento su tematiche legate al mondo del lavoro. Molto attesa, sabato 17 giugno, a Genova, a partire dalle 18,30, la presentazione dell’Hr Trends & Salary Report, una ricerca condotta da Randstad in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano, in particolare con Asag (Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli) diretta da Caterina Gozzoli, la quale presenterà i risultati dello studio insieme a Flavia Dagradi, Market Research Executive di Randstad Italia. Domenica 18 la serata sarà dedicata alla Fondazione Its Technologies Talent Factory, scuola di alta formazione post diploma di cui Randstad Italia è socio fondatore insieme a prestigiose aziende, scuole, università, enti pubblici e istituzioni culturali: durante il workshop si parlerà dell’opportunità di formare i giovani alle professioni in ambito Ict e verranno proposte le testimonianze degli allievi che hanno scelto la scuola e delle aziende che vi collaborano attivamente. Martedì 20 giugno, a Genova, e venerdì 23 giugno, a Livorno, si terranno due appuntamenti serali dedicati al tema delle 'àncore di carriera': Marco Ceresa, amministratore delegato di Randstad Italia, insieme a uno degli autori di 'Alte Prestazioni', il testo che Randstad ha voluto dedicare alla teoria delle àncore di Edgar Schein, si confronteranno con gli ospiti sulla valenza delle àncore per i singoli e le organizzazioni. Infine, ancora a Livorno, sabato 24 giugno, il Clipper ospiterà un’iniziativa targata Randstad Hr Solutions per presentare il progetto 'Training to Win', un format con cui si sviluppano percorsi di formazione manageriale (training esperienziale) attraverso la metafora dello sport. Obiettivo: comprendere quanto il successo di una squadra sia frutto dello sviluppo personale e professionale degli individui che lo compongono. Parteciperanno due grandi ex pallavolisti, Maurizia Cacciatori e Giacomo Sintini. Lo Stad Amsterdam è la riproduzione esatta di un Dutch Clipper del XIX secolo, una delle navi che affrontavano gli oceani due secoli fa lungo le rotte del tè, ed è stato ricostruito tra il 1997 e il 2000 grazie all'ambizioso progetto di formazione lavoro e riqualificazione professionale che ha permesso a 138 giovani disoccupati di apprendere da esperti artigiani mestieri quasi scomparsi, ma necessari per l'industria nautica, come quello dei maestri d'ascia.Il vascello è un esemplare unico nel suo genere: design retrò riportato su uno scafo moderno, è dotato di sala da pranzo e sala presentazioni con una capienza di 55 persone sedute, di un bar sul ponte principale e di 14 cabine, e può accogliere fino a 115 persone per day trips e long cruise, offrendo un buffet in porto per 150 persone. L'equipaggio è guidato dal capitano che, con quattro funzionari, dirige trenta marinai di differenti nazionalità, impiegati nelle attività di navigazione, nella supervisione tecnica e nell'accoglienza degli ospiti.“Anche quest'anno il Clipper Stad Amsterdam sarà in Italia per abbinare alla navigazione lungo le più belle coste della penisola occasioni di relax, networking e formazione", afferma Marco Ceresa, amministratore delegato di Randstad Italia. "Il Clipper rappresenta lo spirito di Randstad: l’alto livello di formazione e specializzazione, la ricerca della perfezione, l’internazionalità. Il veliero è stato ricostruito tra il 1997 e il 2000 mettendo in campo un progetto di formazione lavoro e riqualificazione professionale di 138 giovani disoccupati. Da allora, la vocazione all'insegnamento e alla qualificazione non si è mai arrestata: ancora oggi il veliero offre possibilità di training professionale formando marinai, assistenti chef e camerieri e facendo vivere di persona esperienze irripetibili”, conclude.