Randstad official partner di Juventus Football Club anche per il 2017

23 gennaio 2017- 11:01

Roma, 23 gen. (Labitalia) - Ancora insieme per confermarsi al vertice e puntare a traguardi sempre più ambiziosi. Randstad, agenzia specializzata in ricerca, selezione, formazione di risorse umane e somministrazione di lavoro, secondo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane, rinnova la collaborazione con Juventus Football Club, la squadra di calcio campione d'Italia, di cui è partner ufficiale anche per il 2017.L’accordo - sottoscritto da Marco Ceresa, amministratore delegato Randstad Italia, e Giorgio Ricci, Co-Chief Revenue Officer and Head of Global Partnerships and Corporate Revenues di Juventus Football Club - prevede la pianificazione di attività esclusive di Pr e il presidio di importanti strumenti di visibilità. La partnership, infatti, include la visibilità del marchio Randstad su led, backdrop e sito Juventus.com, oltre alla disponibilità di sky Box Randstad presso lo Juventus Stadium, dove saranno organizzati anche alcuni eventi esclusivi. È in programma poi la diffusione di un progetto speciale sulle piattaforme digitali Randstad e Juventus, e l'organizzazione di contest rivolti a aziende e candidati per assistere ai match e agli allenamenti Juventus e per conoscere da vicino i campioni impegnati nelle più importanti competizioni internazionali.Prosegue inoltre la collaborazione per 'Randstad is looking for Ju', il progetto con cui Randstad ha selezionato uno stagista per il dipartimento digital di Juventus, realizzando una web serie per raccontare passo dopo passo il suo percorso, dalla candidatura all'ingresso in azienda: una nuova puntata sarà dedicata all’esperienza vissuta dallo stagista in questi mesi di lavoro presso Juventus. “Randstad e Juventus - dice Marco Ceresa, amministratore delegato di Randstad Italia - hanno la stessa passione nel lavoro e nello sport. Dopo alcune stagioni di grandi successi, proseguiamo il nostro cammino insieme puntando a nuovi traguardi ambiziosi. L'obiettivo di Randstad è garantire il 'perfect match', l’incontro perfetto tra le persone alla ricerca del lavoro giusto e le aziende alla ricerca dei migliori talenti, assicurando sempre gli standard più elevati. Lo stesso spirito di miglioramento costante guida la Juventus, il cui obiettivo è quello di raggiungere sempre i massimi risultati”. “Il rinnovo di questa partnership - sottolinea Giorgio Ricci, Co-Chief Revenue Officer and Head of Global Partnerships and Corporate Revenues di Juventus - dimostra come Randstad e Juventus abbiano condiviso e raggiunto obiettivi concreti di crescita e performance e che guardino al futuro puntando sempre all’eccellenza”.