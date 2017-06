Randstad sponsor del Milano pride 2017

15 giugno 2017- 13:14

Milano, 15 giu. (Labitalia) - Le discriminazioni sessuali sul posto di lavoro, purtroppo, sono ancora una realtà e richiedono l'impegno di tutti per di costruire ambienti di lavoro inclusivi e rispettosi delle differenze. Consapevole del fatto che la diversity sia un fattore di arricchimento sul posto di lavoro, Randstad Italia sarà sponsor del Milano Pride 2017, la manifestazione che animerà Milano dal 17 al 25 giugno con eventi culturali, sociali e sportivi legati al mondo Lgbt. Il rispetto delle diversità e il ripudio di ogni discriminazione basata sull’orientamento sessuale (oltre che sul genere, sulla razza, sul credo religioso e politico) trovano riferimento esplicito nel Codice Etico di Randstad, sono parte integrante della cultura e dei valori della società e rappresentano un fattore determinante per il suo modo di fare business. Nel 2011 Randstad, prima agenzia per il lavoro in Italia, ha sottoscritto la Carta delle Pari opportunità e dell’uguaglianza sul lavoro presso il ministero del Lavoro: una dichiarazione di intenti per la diffusione di una cultura aziendale e di politiche delle risorse umane inclusive, libere da discriminazioni e pregiudizi.“Un dialogo aperto ai temi dell’orientamento sessuale e dell'identità di genere, così come il sostegno alla diversity in tutte le sue forme, costituisce un elemento di confronto costruttivo per le imprese", dice Valentina Sangiorgi, Chief Hr Officer di Randstad Italia. "Stereotipi e pregiudizi ancora oggi troppo spesso impediscono ai lavoratori Lgbt di palesarsi sui luoghi di lavoro e l’energia spesa a nascondersi non è utilizzata in azienda", spiega. "Per il datore di lavoro aprirsi alla diversity significa, quindi, anche recuperare produttività: costruire un luogo dove il successo di ciascuno si fonda esclusivamente sul proprio talento e sulla qualità delle prestazioni lavorative può costituire un’enorme opportunità per le imprese e un vantaggio competitivo per il business”, conclude.