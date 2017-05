Ref Ricerche: Carlo Scarpa nuovo presidente

18 maggio 2017- 16:44

Milano, 18 mag. (Labitalia) - Il consiglio di amministrazione di Ref ricerche ha indicato nella figura di Carlo Scarpa il suo nuovo presidente. Scarpa è professore ordinario di Economia Politica presso l'Università di Brescia. Ha conseguito il dottorato di ricerca all’università di Bologna e il PhD in Economia al Nuffield College, Oxford university. Ha insegnato e svolto attività di ricerca presso le università di Oxford, Bologna, Cambridge, Evry, York, Johns Hopkins University, Bocconi, Boston College, London Business School e l’Ecole Normale Superieure di Parigi.Scarpa si occupa di problemi di economia e politica industriale, con particolare riferimento ai temi di antitrust e alla regolazione dei servizi di pubblica utilità. Ha svolto attività di consulenza presso la World Bank, la Banca d’Italia, la Consob, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico e per imprese private. E’ stato coordinatore scientifico di diversi progetti finanziati dalla Commissione europea.E’ attualmente presidente di Brescia Mobilità. Ref Ricerche è una società indipendente che affianca aziende, istituzioni, organismi governativi nei processi conoscitivi e decisionali. Le competenze spaziano dall’economia italiana, alla regolazione dei servizi pubblici locali, al mercato del lavoro, alla finanza pubblica, alla trasparenza di prezzi e tariffe, all’analisi dei consumi e delle vendite.