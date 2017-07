Re/Max Italia, Ilaria Profumi nuovo chief operating officer

11 luglio 2017- 15:52

Roma, 11 lug. (Labitalia) - Re/Max Italia, gruppo immobiliare in franchising che conta più di 300 agenzie e oltre 2.300 agenti immobiliari affiliati in Italia, annuncia la nomina di Ilaria Profumi in qualità di coo (chief operating officer). Nata ad Assisi, avvocato, laurea in giurisprudenza, orientamento professionale presso l’università degli studi di Perugia, Ilaria Profumi inizia il suo percorso professionale in RE/Max Italia nel 2006. Nel corso degli anni ha ricoperto il ruolo di cbdo & legal (chief business development operations & legal) e come responsabile affari legali, a riporto diretto dell’amministratore delegato, ha avuto la con la responsabilità di gestire tutte le attività legali, supportando i settori di business nelle negoziazioni e individuando le soluzioni giuridiche più idonee per la società.Oggi, ricoprendo la carica di coo e riportando a Dario Castiglia, ceo di RE/Max Italia, è responsabile del coordinamento e dell’ottimizzazione di tutte le attività operative e progettuali dell'azienda e dei vari dipartimenti che la compongono (Commerciale, di gestione della rete affiliati, amministrativo, qualità, marketing, tecnologia, formazione) con l’obiettivo di renderle più efficaci e funzionali ai fini dello sviluppo e crescita del business.