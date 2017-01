Revisori legali, vertici Inrl incontrano Boschi

Roma, 13 gen. (Labitalia) - I vertici dell’Istituto nazionale revisori legali (Inrl) hanno incontrato nei giorni scorsi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi. Il presidente dell’Istituto, Virgilio Baresi, accompagnato dal segretario generale, Ubaldo Procaccini, ha illustrato le principali novità della nuova legge sulla revisione legale, entrata in vigore il 1° gennaio scorso, "evidenziando l’importanza del principio della terzietà alla base dell’attività professionale dei revisori legali - spiega una nota dell'Istituto - e la centralità del loro ruolo nel risanamento economico presso gli enti locali e le partecipate, con una sottolineatura sulla formazione resa obbligatoria e sulle molteplici opportunità che potranno generarsi nella spending review che rappresenta una linea-guida dell’attuale governo Gentiloni"."Il sottosegretario Boschi - riferisce la nota - ha espresso apprezzamento per una categoria professionale chiamata a svolgere il compito delicato e cruciale del monitoraggio contabile, a garanzia della collettività". “Al sottosegretario Boschi - ha dichiarato il presidente dell’Inrl Baresi - abbiamo ribadito che si tratta di una legge a difesa del cittadino-contribuente per rilanciare il sistema-paese e assicurare una corretta gestione dei soldi pubblici e un virtuoso percorso dell’imprenditoria privata".