Ria Grant Thornton: Focaccia e Fontana nel comitato scientifico

23 febbraio 2017- 11:47

Roma, 23 feb. (Labitalia) - Ria Grant Thornton, member firm italiana del network internazionale Grant Thornton, tra i leader mondiali nella revisione e consulenza, nomina Stefano Focaccia e Iacopo Fontana membri del comitato scientifico. Tra le attività principali del comitato scientifico curare approfondimenti, ricerche e divulgazioni su attuali e originali temi economici, finanziari e in materia di revisione di interesse strategico per la dottrina. Tra gli obiettivi principali creare delle linee guida e best practice in materie specialistiche all’avanguardia, tra cui nei settori del corporate finance e turnaround aziendale, M&A, corporate restructuring, dei non performing loans, nella tecnica bilancistica in generale. "Il comitato scientifico -afferma Luca Saccani, managing partner di Ria Grant Thornton- svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative di studio e degli aspetti culturali degli eventi che si terranno nel 2017 e 2018. Siamo lieti della nomina e partecipazione di due esperti internazionali come Stefano Focaccia e Iacopo Fontana". "Focaccia porta al comitato -continua Saccani- le sue idee ed esperienza di consulente di primarie aziende e istituzioni finanziarie nel campo del corporate restructuring, dei non performing loans, del corporate financial e operazioni di turnaround. L’avvocato Fontana è un esperto in diritto bancario e M&A specializzato in attività restructuring, che ha assistito gruppi finanziari italiani e internazionali nell’ambito di numerose operazioni di ristrutturazione del debito e di valorizzazione di asset non performing". Il comitato scientifico è un organo consultivo di Ria Grant Thornton ed è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dal consiglio di amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della società."Avere nel comitato scientifico -commenta Massimiliano Bonamini, presidente del comitato scientifico di Ria Grant Thornton- due esperti come Focaccia e Fontana rappresenta un’opportunità per poter dare un contributo scientifico e tecnico alla creazione di linee guida su tematiche contabili, legali e finanziarie che assumono una sempre più grande importanza nei tempi di grande cambiamento che stiamo vivendo, in un momento fondamentale per il consolidamento e rafforzamento del sistema bancario italiano e delle soluzioni possibili sui debiti problematici delle banche coinvolte". Tra i primi progetti in cantiere del comitato scientifico, uno studio completo che coinvolga aspetti tecnico contabile, legale e patrimoniale sugli effetti dell’applicazione dell’Oic 19 ai bilanci 2016.