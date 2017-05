Riccardo Cerza confermato segretario generale Cisl Toscana:

16 maggio 2017- 16:38

Firenze, 16 mag. (Labitalia) - Riccardo Cerza è stato confermato segretario generale della Cisl toscana al termine del XII congresso regionale del sindacato svoltosi ieri e oggi a Firenze. La segreteria regionale passa da quattro a tre componenti e ne faranno parte anche Ciro Recce, confermato come segretario generale aggiunto, e Francesca Ricci, eletta per la prima volta. Esce dalla segreteria Rossella Bugiani, per raggiunto limite di mandati, mentre da gennaio scorso, con il pensionamento, è uscito anche Renato Santini. "Il congresso regionale -ha detto Cerza- chiude un processo democratico importante, con centinaia di assemblee che hanno consentito di rinnovare il nostro sindacato e i suoi organismi attraverso il voto dei nostri iscritti. Da oggi si riparte, di gran lena, nel lavoro di sempre, al servizio delle persone. La Cisl Toscana deve essere pronta a tutelare quelli che lavorano, ma altrettanto brava a includere quelli che sono fuori, costruendo per loro e con loro una prospettiva di lavoro, a cominciare dai giovani". Nel congresso sono stati rinnovati, e resteranno in carica per 4 anni, anche tutti gli altri organi regionali, a cominciare dal Consiglio generale, il ‘parlamentino’ del sindacato, rappresentativo di tutte le categorie, gli enti e i territori della Toscana. E’ stato proprio il consiglio generale, riunitosi nel pomeriggio dopo lo spoglio delle schede votate dai delegati del congresso, ad eleggere Cerza e, su sua proposta, gli altri componenti della segreteria regionale.Nato a Firenze, 54 anni, sposato con due figli, Riccardo Cerza ha iniziato il suo impegno sindacale nella Cisl nel 1988, all’interno della Slp, il sindacato dei lavoratori postali. E’ stato eletto nel 1994 segretario della Slp di Firenze e segretario regionale, della stessa categoria, nel 1999. Nel 2004 è entrato a far parte della segreteria provinciale Ust Cisl di Firenze, di cui è divenuto segretario generale nel giugno 2007. Il 10 Giugno 2009 è stato eletto segretario generale della Unione Sindacale Regionale Cisl della Toscana. Carica a cui è stato confermato dal Congresso del 2013 e da quello conclusosi oggi.