Ricerca Tci: oltre 90% farà una vacanza in estate, 58% sceglie Italia

13 giugno 2017- 15:04

Roma, 13 giu. (Labitalia) - Oltre il 90% dei connazionali andrà in vacanza la prossima estate. L’Italia sarà la destinazione preferita per le vacanze estive, anche se registra un deciso calo rispetto alle rilevazioni fatte in passato (68% nel 2016 e 58% nel 2017), e la durata media del viaggio sarà di 12 giorni. È quanto emerge da un’indagine del Centro studi Touring Club Italiano (Tci) sulle intenzioni di viaggio della community Touring.Ad agosto si prevede la maggior parte delle partenze (53%), seguito dal mese di luglio (47%): un dato significativo dell’estate 2017, in controtendenza rispetto ai movimenti dei turisti italiani, è che seppur di poco settembre (31%) supererà giugno (29%). Crescono in modo significativo le mete estere. Questa nuova spinta per le vacanze oltreconfine ha influenzato anche il ricorso alla agenzie di viaggio: anche se il dato è basso (22%) è in aumento rispetto alle scorse rilevazioni (attorno al 10%).All’estero, la destinazione preferita è la Grecia (17%): Atene per quanto riguarda i tour culturali e Creta e Cicladi per il balneare. Segue la Spagna (12%) con le Baleari e la Francia (11%) con la preferenza di Corsica, Bretagna e Normandia. Rispetto all’estate 2016, le scelte appaiono più polarizzate e, pur essendo comunque ai vertici della classifica, la Francia perde una posizione rispetto all’anno scorso probabilmente a causa del clima di insicurezza generale. Sono ormai praticamente assenti, invece, le destinazioni della sponda Sud del Mediterraneo, tendenza consolidata da qualche anno.In Italia le regioni più scelte sono Trentino-Alto Adige, in particolare Val Badia, Val di Fassa, Val Pusteria (16%), Sardegna, in particolare Costa Smeralda, La Maddalena e Ogliastra (13%), Puglia con Salento, Tremiti e Gargano (13%) e Sicilia con ragusano/siracusano, Egadi ed Eolie (11%). Rispetto all’anno scorso, perde quota la Toscana a vantaggio della Sicilia. Per le vacanze domestiche si conferma, inoltre, la tendenza a soggiornare in una località-base e ad effettuare frequenti escursioni in giornata, contrariamente a quanto avviene per l’estero, dove prevalgono i tour.Per quanto riguarda le fonti informative, oltre un terzo degli iscritti alla community del Touring (35%) ha dichiarato di non aver bisogno di reperire notizie particolari per preparare/pianificare la vacanza in quanto ha scelto destinazioni abituali. È un dato rilevante ma in calo rispetto all’estate 2016 (46%), a dimostrazione del fatto che sembra aumentare la tendenza per la prossima estate a scegliere mete poco note. Per chi, invece, ha bisogno di informarsi, la Rete è il canale principale (34%), soprattutto i siti di destinazione. Pur consapevoli che ormai le vacanze hanno perso la connotazione 'monotematica' che le caratterizzava nei decenni precedenti - i soggiorni al mare sono contaminati sempre più frequentemente da turismo culturale, attivo, enogastronomico ecc. - è stato comunque chiesto di indicare la tipologia di destinazione prevalente per la vacanza estiva: dominano le località balneari (46%) per le vacanze domestiche e preferite dalla fascia d’età 30-45 anni, seguite da quelle urbane/città d’arte (20%), soprattutto quando si va all’estero, e dalle montane (15%), anch’esse prevalentemente scelte per i viaggi in Italia. Da sottolineare come le destinazioni rurali e i piccoli borghi nella prossima estate costituiranno solo il 6% delle preferenze mentre rappresentavano il 17% nella survey Touring sulle vacanze primaverili.Per quanto riguarda le strutture ricettive, cresce rispetto all’estate 2016 l’interesse per quelle tradizionali, rappresentate da hotel e villaggi turistici: dal 41% dell’anno scorso al 51% del 2017. Stabili al secondo posto gli appartamenti in affitto (21%), seguiti dai campeggi (8%). Qualche segnale positivo, che fa pensare a una minore pressione della crisi economica sulle famiglie, emerge dalla forte riduzione dell’utilizzo delle seconde case di proprietà per le vacanze estive: si passa infatti dal 14% del 2016 al 5% del 2017.Che il clima complessivo sia cambiato sembra chiaro anche dalle aspettative nei confronti dei servizi di pernottamento che costituiscono generalmente la parte più rilevante della spesa turistica: se lo scorso anno tra le prime preoccupazioni c’era quella di trovare prezzi contenuti, nell’estate 2017 questa componente risulta meno rilevante, a favore della pulizia (37%), della strategicità della posizione (26%) e dell’accoglienza (18%). Per quanto riguarda le motivazioni a partire, la principale resta quella di “staccare la spina” (32%), ma rimane comunque forte il desiderio di “conoscere e imparare” (29%), aspetto che conferma la commistione dei generi tradizionali nel turismo contemporaneo.Infine, a prescindere dalle scelte di viaggio per l’estate 2017, l’indagine ha invitato gli intervistati ad esprimersi sull’immagine delle regioni italiane, rispetto ad alcuni temi/turismi. Per le vacanze per famiglie con bambini: Emilia-Romagna (54%) e Trentino-Alto Adige (50%); segue a distanza la Toscana (31%). Per le vacanze 'giovani' all’insegna del divertimento: Emilia-Romagna (81%), Sardegna (49%) e Puglia (38%). Per le vacanze attive (cicloturismo, escursionismo ecc.): Trentino-Alto Adige (80%), seguito da Valle d’Aosta (42%) e Toscana (32%). Infine, la sicurezza in relazione alla microcriminalità e al rischio attentati: Trentino-Alto Adige (59%), Valle d’Aosta (48%) e Friuli-Venezia Giulia (26%) sono quelle considerate più tranquille.