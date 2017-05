Rinnovata la convenzione Inps-Caf sull'Isee

12 maggio 2017- 09:57

roma, 12 mag. (Labitalia) - L’Inps e la Consulta dei Caf hanno firmato l’accordo quadro per il rinnovo della convenzione sulla gestione dei servizi relativi agli adempimenti per il rilascio dei certificati Isee (Indicatore di situazione economica equivalente).L’accordo permette di garantire la continuità del servizio di assistenza gratuita per i cittadini nella compilazione delle Dsu (dichiarazioni sostitutive uniche). Alla luce dell’accordo stipulato, i Caf si impegnano a non interrompere il servizio al 15 maggio.