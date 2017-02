Rinnovato Gruppo Giovani Federmanager, Renato Fontana coordinatore

6 febbraio 2017- 16:05

Cuzzilla, giovani cuore pulsante di questa organizzazione

Roma, 6 feb. (Labitalia) - Renato Fontana, manager di Astral Spa - Azienda Strade Lazio, è il nuovo coordinatore nazionale del Gruppo Giovani di Federmanager, mentre Gian Marco Lupi, in Essex Italy Spa, svolgerà le funzioni di vice-coordinatore. La nuova squadra dei Giovani di Federmanager (27 nuovi componenti che per il biennio 2017-2018 rappresenteranno a livello nazionale le istanze dei dirigenti e quadri under 43 del settore industriale) è stata nominata nel corso dell'undicesima edizione del Meeting dei Giovani, durante il quale si è svolto un confronto sui temi delle competenze nell’ambito della Quarta Rivoluzione Industriale, dei cambiamenti del mercato del lavoro e della trasformazione digitale dei processi di produzione e organizzativi. "Per me - ha detto Fontana- è un vero onore ricoprire questo ruolo e lavorerò per valorizzare le idee dei colleghi all’interno della Federazione e nel contesto nazionale. Il tema della partecipazione attiva dei giovani dirigenti è al centro del programma che ci siamo dati perché siamo convinti che i nostri colleghi rappresentino un potenziale di idee e di attività concrete al quale bisogna attingere a piene mani per portare lontano la loro voce".Congratulandosi con la nuova squadra, il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, ha affermato: "I nostri giovani manager sono il cuore pulsante di questa organizzazione e portano un contributo essenziale in termini di innovazione, di internazionalizzazione e di networking. In un momento in cui l’importanza della categoria manageriale sembra trascurata - ha sottolineato Cuzzilla - le competenze e la passione di questo Gruppo costituiscono una grande ricchezza per tutti noi e per il Paese". "Una risorsa preziosa in un’Italia che fatica a cambiare", ha continuato il direttore generale di Federmanager, Mario Cardoni, manifestando l’auspicio che Federmanager si ponga sempre più convintamente come "un laboratorio in cui i giovani colleghi possano sviluppare tutto il loro potenziale per affrontare con successo le sfide attuali".