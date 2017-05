Riparte 'Special cook', talent di cucina realizzato negli ospedali

26 maggio 2017- 13:36

Roma, 26 mag. (Labitalia) - Dopo il successo della prima edizione con 10 chef emergenti coinvolti e 14 tappe in diverse città italiane, riparte 'Special Cook', il primo talent di cucina realizzato negli ospedali, organizzato da Officine Buone Onlus e sostenuto da Callipo Conserve Alimentari. L’iniziativa è stata avviata a gennaio 2016, con l’obiettivo di offrire un momento di svago a chi si trova in una situazione di difficoltà in ospedale e un supporto formativo per educare i pazienti a una corretta alimentazione, dimostrando che la cucina sana può essere anche di qualità. Alle città di Milano, Roma e Catanzaro, già protagoniste della prima edizione, si aggiunge anche Torino. Inoltre, il 'talent' varcherà per la prima volta anche i confini nazionali, arrivando a giugno a Madrid, in Spagna. L’obiettivo per il 2017 è di realizzare 20 tappe negli ospedali e istituti di cura di queste grandi città coinvolte.“Il calore, la solidarietà, l’impegno, il talento che hanno guidato con successo la prima edizione non sono passati inosservati e siamo riusciti ad esportare tutto il nostro entusiasmo anche a Madrid. Anche in Spagna hanno deciso di supportare il nostro progetto comprendendo il carattere innovativo e divertente del talent e la forte valenza educativa e formativa, sia per i pazienti che per tutti i volontari coinvolti. Siamo convinti che questo possa essere un esempio concreto per un nuovo modo di fare volontariato: oltre al tempo e alla professionalità, grazie a progetti come questo è ora possibile per tanti giovani donare il Talento”, dichiarano Ugo Vivone e Giancarlo Nicolazzo, di Officine Buone Onlus.Il primo chef vincitore di 'Special Cook 2016' è stato Paolo Valentino (ristorante 'Il Liberty' di Milano) che ha conquistato il titolo battendo in finale Carlo Andrea Pantaleo (ristorante 'Milano 37' di Gorgonzola). Anche quest’anno in ogni tappa due talentuosi chef emergenti si sfideranno cucinando per i pazienti delle strutture ospedaliere coinvolte che sono anche i giudici di ogni sfida in corsia votando il proprio chef preferito dopo aver assaggiato i loro piatti. I primi appuntamenti in programma sono: domani, 27 maggio, presso l’Istituto nazionale dei tumori di Milano; 16 giugno Ospedale Niguarda di Milano; 24 giugno Fondazione Simona Sorge a Inzago (Mi), 3 luglio Policlinico Gemelli (oncologia pediatrica) a Roma; 15 luglio Centro Anffas a Cinisello Balsamo (Mi).Anche per la nuova edizione numerosi 'volti noti' della cucina italiana affiancheranno i giovani chef emergenti che si affronteranno ai fornelli, tappa dopo tappa, per arrivare a decretare il secondo 'Special Cook'. Il progetto si avvale, inoltre, della collaborazione di nutrizionisti che supportano i cuochi e suggeriscono i giusti equilibri di ingredienti. Prima di ogni tappa, infatti, gli chef sottopongono le proprie ricette e i nutrizionisti adattano, se necessario, le soluzioni. “Abbiamo deciso di continuare a sostenere con piacere questa importante causa di Officine Buone Onlus, apprezzando l’entusiasmo e la passione degli organizzatori e degli chef coinvolti. Partecipare a un progetto come questo è per noi motivo di orgoglio, in quanto ne condividiamo i valori e le finalità. Il nostro augurio è che sempre più talenti accettino la sfida di 'Special Cook' per continuare a colorare di passione, cibo di qualità, divertimento e impegno molti altri ospedali in tutta Italia e non solo”, ha dichiarato Giacinto Callipo, quinta generazione Callipo Group.