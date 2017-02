Roma: al via 'Startup Weekend', giovani in gara per creare nuove imprese

15 febbraio 2017- 16:30

Roma, 15 feb. (Labitalia) - 'Startup weekend', il format 'dall’idea all’impresa' più diffuso al mondo, come dimostrano le 3mila edizioni replicate in oltre 150 Paesi, 'sbarca' a Roma, presso la John Cabot University, la principale università americana in Italia, con sede a Trastevere. Per l’occasione, studenti universitari e giovani imprenditori concorreranno per cimentarsi in una gara di creatività imprenditoriale. La sfida: presentare (in un minuto) un’idea innovativa, creare un team e, infine, sviluppare concretamente il proprio progetto, nel corso di una maratona lunga 54 ore.'Startup Weekend' vedrà all’opera designer, startupper, sviluppatori, studenti e appassionati di tecnologia, web e digital, chiamati a 'fare squadra' attorno a un’idea imprenditoriale, affiancati, per tutta la durata dell’evento, da mentor e coach esperti nel settore, pronti a dare preziosi suggerimenti partendo dalle best practice di successo. Startup Weekend avrà luogo a Roma, nel Guarini campus della John Cabot University, in via della Lungara 233, a Trastevere, da venerdì 17 a domenica 19 febbraio. Al termine del weekend, le idee elaborate verranno esposte di fronte a una giuria che rappresenta il mondo startup. Tra i premi in palio, un ventaglio di servizi di avviamento all’impresa forniti dalle aziende sponsor - Restore Italia, E-Lex Studio Legale, Academy 012Factory e Bside Coworking - che consentirà ai vincitori di portare a compimento il sogno nato durante il weekend."La John Cabot University è fiera di ospitare questa grande realtà internazionale e imprenditoriale. In sole 54 ore, i giovani partecipanti potranno sperimentare gli alti, i bassi, la pressione, la soddisfazione che accompagnano la nascita e il lancio di una startup. Mentre imparano a creare una vera e propria azienda, incontreranno i migliori mentori, gli investitori, i co-fondatori e gli sponsor che li aiuteranno a crescere", ha spiegato Silvia Pulino, direttore dell'Istituto per l'imprenditorialità della Jcu. L’iniziativa di ospitare 'Startup Weekend' nasce dal 'JCU Institute for Entrepreneurship', il Centro per l’imprenditorialità dell’ateneo, che negli anni ha sviluppato diverse iniziative per favorire lo sviluppo delle risorse e le competenze necessarie a creare startup e portare avanti progetti di social business. Grazie alle iniziative e ai corsi promossi dall''Institute for Entrepreneurship' tutti gli studenti possono consolidare le proprie idee imprenditoriali e metterle in pratica.