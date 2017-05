Roma: Cna Cinema e Audiovisivo, Perchiazzi eletto presidente

4 maggio 2017- 12:20

Roma, 4 mag. (Labitalia) - Cna Roma entra da protagonista nel mondo del cinema e dell’audiovisivo. Al termine di una sperimentazione durata tre anni, in cui sono nati progetti e collaborazioni di grande pregio si è costituito ufficialmente Cna Cinema e Audiovisivo, presso la Casa del Cinema in una sala gremita di imprenditori ed operatori del settore. Mario Perchiazzi, imprenditore con lunga esperienza nel settore, è stato eletto per acclamazione presidente con un mandato quadriennale.Sarà affiancato da una presidenza che rappresenta tutte le anime di un settore complesso e che prova a fare finalmente sistema: Gianluca Curti (produzione), Giovanni Saulini (post produzione e territorio), Cristina Fenuccio (post produzione e doppiaggio), Ginella Vocca (circuito Festival), Giovanni Costantino (distribuzione), Giacomo Martini (esercizio), Jordan River (innovazione). Sono membri permanenti della Presidenza i rappresentanti di tre associazioni che hanno accompagnato Cna Roma in questo percorso sostenendo progetti e proposte negli ultimi anni: Paola Corvino (Unefa), Marco Luca Cattaneo (PMI Cinema e Audiovisivo), Janet De Nardis (Film Makers).