RomaSposa2017, tra eventi e sfilate oltre 30mila visitatori

24 gennaio 2017- 16:44

Roma, 24 gen. (Labitalia) - Oltre 30mila sono i visitatori che hanno scelto RomaSposa 2017 per scoprire novità e tendenze per il giorno delle nozze proposte dalle oltre 300 aziende espositrici. Studenti provenienti da 6 scuole di moda del territorio laziale hanno, inoltre, avuto l’occasione di confrontarsi con esperti del settore e valutare il proprio lavoro con la prima edizione di 'Sposa futura', il concorso ideato da RomaSposa per promuove la creatività degli stilisti emergenti. La giovane stilista Giuditta Salza dell’Accademia Moda Maria Maiani si è aggiudicata il primo posto, ricevendo un premio in denaro e la possibilità di svolgere uno stage presso un prestigioso atelier romano. A conquistare le preferenze del pubblico e della commissione di qualità è stato il suo modello ispirato ai motivi geometrici dei rosoni delle chiese: l’abito lungo in georgette bianco è ricoperto di giacchina con strascico in ecopelle bianca con decorazioni a intaglio.Tra le novità del 2017 anche uno spazio riservato alla Regione Lazio in cui sono stati esposti i servizi e le creazioni di 11 tra startup, giovani artigiani e maison di moda, un’iniziativa promossa dall’assessorato allo Sviluppo economico e alle Attività produttive e dall’assessorato alla cultura in collaborazione con Lazio Innova per sostenere il talento dei giovani e rafforzare la diffusione della cultura dell’innovazione.Abiti, location, intrattenimento, foto, bomboniere, viaggi di nozze e le migliori soluzioni dei wedding planner: tante le idee e i suggerimenti per organizzare al meglio il giorno del 'sì' che hanno colpito l’interesse dei visitatori. La manifestazione arricchita dall’area Wed academy, uno spazio riservato a workshop, incontri e conversazioni tra i futuri sposi e i maggiori esperti dei diversi settori, è stata infatti l’occasione imperdibile per ricevere consigli e fugare dubbi sulle nozze, dal look al galateo. All’interno del padiglione 1 della Nuova Fiera di Roma i visitatori hanno intrapreso un viaggio a 360 gradi nel mondo del wedding per scoprire in anticipo novità e trend di tutte le categorie merceologiche, tra addobbi floreali, bomboniere, ricevimenti, fotografie, torte nuziali, liste di nozze, abiti e accessori per invitati e sposi. Tanto spazio quest’anno è stato dedicato alle sfilate, sempre seguitissime e apprezzate, con nuovi appuntamenti in calendario per rispondere all’interesse e alla grande partecipazione mostrata negli anni dai visitatori. Oltre 20 sfilate con più di 1.000 abiti in passerella hanno mostrato proposte per la sposa, lo sposo e da cerimonia, capi che fanno sognare grazie alla maestria e alla sapienza di atelier storici ma non solo.