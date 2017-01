RomaSposa 2017, al via con personalizzazione e concorso per giovani stilisti

18 gennaio 2017- 15:14

Roma, 18 gen. (Labitalia) - Personalizzazione e concorso per giovani stilisti. Queste le novità di RomaSposa 2017, in programma alla Nuova Fiera di Roma dal 19 al 23 gennaio, dove sembra prevalere il desiderio di una figura femminile moderna e sensuale che, anche nel giorno più bello, non vuole rinunciare alla propria personalità e alla propria originalità. Nuovo look, quindi, per l’abito da sposa che si tinge sempre di colori, non solo pastello, e si arricchisce di trasparenze, con bellissimi pizzi e soffici velature. Scolli a cuore o semi cuore fasciano il busto ma è la schiena a catturare l’attenzione con scollature vertiginose e soluzioni nude. L’abito cambia e si rinnova con sovragonne che si staccano rivelando minigonne, pantaloni, spacchi audaci o femminili sirene. RomaSposa 2017 si preannuncia come un appuntamento ricco di sorprese e novità: tra le soluzioni della nuova edizione tonalità più classiche come rosa o bianco candito si accostano al rosso vermiglio, un tocco glamour che conquisterà le spose che vogliono sentirsi uniche e fuori dagli schemi. Se per le amanti del colore ci sarà da sbizzarrirsi, il bianco candido è sempre protagonista delle tendenze 2017, per vestire così le spose più romantiche e legate alla tradizione, puntando su tessuti e tagli dal sapore retrò. Non manca il richiamo al passato con forme che tornano più semplici, con maniche lunghe e leggere, spalline sottilissime e gonne lunghissime che si arricchiscono di strascichi mozzafiato. Per nozze indimenticabili il vintage sembra essere sempre più in voga, non solo nella scelta di abiti e accessori. Di gran moda è il matrimonio a tema, con indicazioni precise anche per gli invitati e location, mobili, musica, menù e flower design dal gusto retrò. I nuovi modelli della couture domineranno le sfilate di RomaSposa 2017, con un’agenda ricca di appuntamenti dedicati alla presentazione di abiti da sposa, sposo e cerimonia. Gli specialisti del beauty proporranno inoltre tutte le ultime mode per un trucco e un’acconciatura di tendenza, creando il look perfetto per il giorno del sì. Per le future coppie tante curiosità e novità in mostra tra le proposte delle oltre 300 aziende presenti in fiera. Con cinque giorni dedicati al wedding, RomaSposa è l’appuntamento più amato dalle coppie: la manifestazione arricchita dall’area Wed academy, uno spazio riservato a workshop, incontri e conversazioni tra i futuri sposi e i maggiori esperti dei diversi settori, è infatti l’occasione imperdibile per ricevere consigli e fugare dubbi sulle nozze, dal look al galateo. All’interno del padiglione 1 della Nuova Fiera di Roma sarà possibile intraprendere un viaggio a 360 gradi nel mondo del wedding per scoprire in anticipo novità e trend di tutte le categorie merceologiche, tra addobbi floreali, bomboniere, ricevimenti, fotografie, torte nuziali, liste di nozze, abiti e accessori per invitati e sposi. Novità della 29a edizione è 'Sposa Futura', il concorso che promuove la creatività dei giovani stilisti, scoprendo così nuove personalità e nuovi talenti in grado di proporre linee di sviluppo innovative per il comparto moda-sposa. In un area dedicata, i visitatori di RomaSposa 2017 potranno scoprire l’eccellenza del settore manifatturiero, rappresentanza delle migliori realtà accademiche del territorio, attraverso l’esposizione dei capi che concorrono per vincere la prima edizione di 'Sposa Futura', modelli selezionati per realizzazioni di particolare pregio, innovazione, creatività e tecnica. A decretare i migliori tre abiti sarà il pubblico che esprimerà la propria scelta su apposita scheda, in distribuzione nello spazio riservato al concorso e una Commissione di qualità, composta da stilisti, wedding planer e operatori rappresentativi del comparto, che esprimerà la propria valutazione durante la sfilata degli abiti in passerella, in agenda domenica 22 gennaio alle ore 19. Oltre a un premio in denaro per il vincitore della prima edizione di 'Sposa Futura', i primi tre classificati riceveranno la possibilità di svolgere uno stage presso un prestigioso atelier di moda del Lazio, un’opportunità per sperimentare le proprie capacità oltre che in ambito accademico anche in un ambiente lavorativo altamente qualificato.