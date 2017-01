Sabaf, in un video passione e ricerca per eccellenza tecnologica made in Italy

23 gennaio 2017- 15:36

Roma, 23 gen. (Labitalia) - “In ogni cucina a gas si nasconde un cuore tecnologico fatto di tanti piccoli ma importantissimi particolari”. E’ questo il leit motiv del nuovo video istituzionale che Sabaf, la multinazionale italiana leader nella produzione di componenti per la cottura a gas e per il lavaggio, ha appena lanciato in rete."Il filmato, realizzato da Albatros Film, mostra in modo originale e coinvolgente - spiega una nota dell'azienda - le unicità di un marchio orgoglio del made in Italy: rubinetti e termostati, bruciatori e cerniere. Sabaf è una multinazionale con sedi in 4 paesi, capace di anticipare le evoluzioni del mercato investendo costantemente in ricerca e sviluppo. Come è evidente da questo video, a rendere unica Sabaf sono le persone, il 'componente' che non è solo una parte della catena produttiva, ma è protagonista, con la sua passione e professionalità". Ciascuno dei 750 dipendenti del gruppo contribuisce al know-how di un’azienda che fin dalla sua nascita, nel 1950, ha investito nella propria 'famiglia' di dipendenti che, nel corso del tempo, è diventata la sua risorsa principale. Una famiglia che si è allargata costantemente, varcando i confini nazionali con l’apertura di sedi in Brasile, Turchia e Cina arrivando, con i propri prodotti, nelle case di oltre 50 paesi. “La scelta di rendere i nostri collaboratori protagonisti di questo video - sottolinea Alberto Bartoli, Ceo di Sabaf - è un gesto di stima, un riconoscimento per un team che da decenni rende grande il nostro marchio". "Ogni anno, investiamo nella ricerca oltre il 3% del nostro fatturato, ma questo non si tradurrebbe in più elevati standard di sicurezza, affidabilità e precisione di tutti i processi di lavorazione se non fosse per la qualità e la professionalità delle persone che rendono tutto questo possibile”, aggiunge.Come sottolineato nel filmato, oggi Sabaf può permettersi il privilegio della totale autonomia nell’industrializzazione delle macchine di produzione e assemblaggio e del loro utilizzo anche nelle sedi estere. Questo permette di mantenere altissimo il livello dei prodotti in ogni contesto geografico pur mantenendo concorrenziali i prezzi ed eliminando alla fonte il problema della contraffazione.