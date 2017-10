Sabo Roma, boom di visitatori per salone home decor

2 ottobre 2017- 12:06

Roma, 2 ott. (Labitalia) - Boom di visitatori per Sabo Roma, alla nuova Fiera di Roma, l'appuntamento che offre ai negozianti l’opportunità di scoprire le nuove tendenze di mercato made in Italy, offrendo al contempo originali idee per esprimere al meglio il loro potenziale nella vendita. La 33ma edizione del salone dedicato ai settori dell’home decor, tavola e cucina, cartoleria, articoli per fumatori, tessile casa, bijoux e preziosi si chiude oggi con un grande successo. E', infatti, piaciuta l'idea di mettere a disposizione dei visitatori della fiera consulenze gratuite tenute da esperti che conoscono molto bene il mercato e sono in grado di dare consigli concreti. Partecipare a Sabo deve essere questo: entrare con un’idea e uscire con tante soluzioni pratiche. La fiera grazie al contatto diretto è ancora il migliore strumento di marketing per trasferire il concept aziendale e le potenzialità dei prodotti. Sabo, inoltre, ha presentato una serie di eventi, incontri e workshop gratuiti per aiutare i negozi a ottimizzare il loro volume di affari. Professionisti pronti con workshop e desk d’ascolto rappresenteranno non solo uno stimolo ma un aiuto pratico e concreto in marketing, comunicazione e finanza. Ben 20 eventi formativi e workshop tematici messi a disposizione dei visitatori. Tutti i workshop, gli incontri e gli eventi proposti sono gratuiti e tenuti da professionisti affermati il cui valore di mercato è superiore ai 200 euro. Tra gli appuntamenti, Sabo Roma Jewelry, che si conferma un settore in crescita per l’ampia varietà prodotti e accessori, dove scoprire gioielli classici e tradizionali accanto a innovazioni e realizzazioni uniche per scelta di forme e materiali. Assoluta novità l’area Profumazioni per l’ambiente e la persona. Una nuova area tematica per far conoscere al pubblico di Sabo Roma il mondo della profumazione per l’ambiente e la persona. Un percorso per scoprire professionisti, aziende del settore e le potenzialità inesplorate di questa sfera sensoriale. Un’esplorazione che comincia da profumi e fragranze, per continuare con seminari e approfondimenti.Tra le qualità distintive di Sabo Roma, l’attenzione nei confronti dei visitatori, che anche in questa edizione hanno trovato un’elevata qualità di espositori, in una struttura accogliente e facilmente visitabile. Con 200 buoni di acquisto da 200 euro per visitatori provenienti da Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e isole maggiori.