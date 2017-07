Sagrantino 2012 Antonelli primo Bio a International Organic Wine Award

28 luglio 2017- 14:10

Roma, 28 lug. (Labitalia) - Su 1.094 etichette in gara da 25 Paesi, il Montefalco Sagrantino Docg di Antonelli San Marco si aggiudica il primo posto con 99/100 e la medaglia Top Gold al prestigioso concorso Internationaler Bioweinpreis. Dopo gli spagnoli, i sudafricani, gli austriaci e i portoghesi bisogna attendere l’ottavo e il nono vino per ritrovare in vetta alla classifica due altri italiani, un Valpolicella Superiore e un Amarone. Buoni risultati anche per un altro vino di Antonelli San Marco, il Montefalco Rosso 2014 Doc, che ottiene 92/100 e la medaglia GoldGiunto all’ottava edizione, e tra i più importanti nel suo genere, il premio internazionale dei vini Bio, Internationaler Bioweinpreis, è organizzato sotto la guida di esperti sensoriali e di Martin Darting, che ha sviluppato il sistema di valutazione Par (prodotto, analisi, ranking), un metodo che prende in considerazione l’insieme degli aspetti organolettici e sensoriali e riconosce i vini biologici e i vini di varietà di uve resistenti alle malattie fungine. Il 2012 nella storia dell’azienda Antonelli San Marco rappresenta un anno importante poiché coincide proprio con la prima vendemmia biologica certificata da Valore Italia. Dopo la conversione degli oliveti della tenuta (10 ettari) quella dei vigneti (50 ettari) nella convinzione di ottenere uve più buone e più sane, grazie a una produzione condotta nel modo più naturale possibile, senza l’uso di sostanze chimiche. “Pensiamo di aver fatto un’importante scelta di qualità con un progetto che ci ha visto impegnati per anni e che adesso ci viene riconosciuto da questo prestigioso premio", commenta il produttore Filippo Antonelli."Il biologico - spiega - è un metodo di coltivazione che ci interessa molto perché ci permette di avere non solo uve più sane, ma crediamo anche più buone; in quanto comporta una maggiore attenzione alle esigenze dei singoli vigneti per ottenere un maggior equilibrio vegetativo e produttivo. Una migliore qualità delle uve ci mette in condizione di produrre vini d’alta qualità”.