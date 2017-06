Savona: premiati vincitori decima edizione di 'Fabbriche Aperte'

1 giugno 2017- 10:30

Savona, 1 giu. (Labitalia) - Si è celebrata, a Teatro, come tutti gli anni, la prima cerimonia di premiazione della decima edizione di 'Fabbriche Aperte' alla presenza del prefetto di Savona, Giorgio Manari, del questore, Attilio Ingrassia, dell'assessore del Comune di Savona, Paolo Ripamonti, di Benedetto Maffezzini, dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, e dei rappresentanti dei promotori dell’iniziativa: Luciano Pasquale, presidente della Camera di commercio Riviere di Liguria; Elio Guglielmelli, presidente dell’Unione Industriali Savona; Fabio Liberati, direttore Alfa -Agenzia regionale per il lavoro la formazione e l'accreditamento. Voluto dall’Unione Industriali di Savona, il progetto è stato realizzato grazie al sostegno della Regione Liguria, nell’ambito del progetto di orientamento 'orientiamocialfuturo', finanziato dal Fse, realizzato da Alfa, l’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento, dalla Camera di commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona - con il contributo dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale e con il supporto operativo dell’Associazione Giovani per la Scienza e del Consolato Provinciale di Savona della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia. Anche questo primo incontro ha avuto l’obiettivo di condividere il lavoro svolto dagli studenti, diventati videoreporter che hanno prodotto il Tg 'Fabbriche Aperte' e premiare il primo gruppo di vincitori del gioco 'Alla conquista di una mente scientifica' secondo il format originale creato in collaborazione con Strategica Community .Quasi 900 ragazzi in totale, di 39 classi da 15 Istituti Comprensivi del comprensorio di Savona, Ponente e Val Bormida: Savona I, Savona II, Savona III, Savona IV, Albisole, Albenga I, Cairo Montenotte, Carcare, Millesimo, Quiliano, Finale Ligure, Spotorno e Vado Ligure, Val Varatella, Varazze - Celle. Sono state 19 le aziende visitate: Adr Sassellese Spa, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Apm Terminals Spa, Bitron Spa, Bombardier Transportation Italy Spa, Cabur Srl, Continental Brakes Italy Spa, Esso Italiana Srl, Ferrania Solis Spa, Infineum Italia Srl, Loano 2 Village, Matrunita Srl, Noberasco Spa, Piaggio Aero Industries Spa, Reefer Terminal Spa, Schneider Electric Spa, Trench Italia Srl , Trenitalia Spa, Verallia Italia Spa.La prima cerimonia di premiazione tenutasi a Savona, ieri, al Teatro Chiabrera, ha rappresentato uno dei due momenti conclusivi dell’iniziativa, con una entusiasta partecipazione di quelli che sono stati i veri protagonisti di 'Fabbriche Aperte', i ragazzi e i loro insegnanti. Come ogni anno, gli studenti delle medie hanno preso parte al gioco a tappe, 'Alla conquista di una mente scientifica', articolato in due fasi di gioco quiz sulle aziende di Fabbriche Aperte in abbinamento a un articolo giornalistico sulla visita effettuata, che ha consentito agli organizzatori, insieme alle aziende, di individuare un vincitore per ciascuna delle 39 classi partecipanti.