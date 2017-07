Scania Top Team, al via selezioni migliori tecnici d’officina d’Italia

21 luglio 2017- 13:48

Trento, 21 lug. (Labitalia) - Le 100 officine d’Italia sono pronte a sfidarsi in una prova teorica per selezionare i 5 migliori team: 50 le domande tecniche a cui dovranno dare risposta le officine che ambiscono ad essere selezionate per la sfida finale. Una prova estremamente complessa, che mette a dura prova le competenze e conoscenze dei team in gara, formati da tecnici d’officina, un accettatore e un magazziniere. Al termine di questa prima fase, solo 5 officine verranno selezionate e invitate a Trento per la sfida finale che decreterà l’officina migliore d’Italia, quella che avrà l’onore di rappresentare l'il nostro paese. Si tratta di una competizione avvincente, un’occasione preziosa per i team delle diverse officine che potranno mettersi in gioco e testare le proprie competenze e conoscenze in un’ottica di miglioramento continuo. La sfida finale sarà, inoltre, un momento di incontro e confronto tra i diversi team, un’occasione per dimostrare la grande forza del lavoro di squadra. "Quello delle officine -ha spiegato Roberto Lucchi, responsabile della formazione di Italscania spa- è un lavoro estremamente complesso: richiede grande competenza e professionalità e, al tempo stesso, i massimi livelli di disponibilità nei confronti del cliente. Il top team rappresenta un’occasione preziosa per mettere in evidenza le qualità, competenze e conoscenze delle officine della rete Scania e di tutti coloro che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con grande passione e impegno, per rispondere al meglio alle esigenze dei propri clienti". "Siamo quindi pronti -ha assicurato- a selezionare le 5 migliori officine italiane che si daranno appuntamento a Trento: al termine del processo di selezione decreteremo quale sarà l’officina che crediamo possa rappresentare al meglio il nostro Paese"."In Scania -ha aggiunto Lucchi- siamo costantemente alla ricerca di giovani talenti da poter inserire nelle nostre officine e insegnare loro una professione che certamente richiede grande impegno ma che dà anche grandissime soddisfazioni".