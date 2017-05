School of Management PoliMi tra migliori per programmi executive

15 maggio 2017- 14:37

Milano, 15 mag. (Labitalia) - Tra le migliori scuole di business al mondo nella formazione per le imprese, il Financial Times inserisce ancora una volta la School of Management del Politecnico di Milano, che conferma dunque la sua vocazione fortemente internazionale e innovativa. Il prestigioso quotidiano inglese ha pubblicato oggi le due nuove classifiche Executive Education, la prima per i programmi ‘custom’ e la seconda per i programmi ‘open’. Per il settimo anno consecutivo, la Scuola si conferma tra le migliori al mondo nella classifica ‘custom’, ossia l’offerta formativa tagliata ‘su misura’ sulle specifiche esigenze delle aziende clienti ed erogata ai manager, quadri e impiegati ad alto potenziale delle imprese stesse.Ma il 2017 riserva una novità: nel ranking ‘open’, infatti, entrano i programmi della Scuola rivolti a manager e professionisti di diverse imprese che scelgono individualmente il proprio percorso formativo, costruendolo rispetto all’offerta Management Academy di Mip. Ogni anno il Financial Times stila queste classifiche utilizzando numerosi parametri, molti dei quali basati sul giudizio stesso degli executive che hanno partecipato ai corsi, oltre che dei Ceo e dei direttori Hr il cui personale ha fruito della formazione. La School of Management del Politecnico di Milano conferma anche nel 2017 il proprio posizionamento a livello mondiale in base a molti criteri rilevanti, tra cui: la collaborazione con le imprese nella progettazione dei corsi e la capacità di supportarle anche a conclusione del percorso formativo, l’applicazione nelle aziende dei nuovi metodi appresi durante i percorsi di formazione e la preparazione del corpo docente, l’aula e la faculty fortemente internazionali, la partnership con altre scuole di business di alto livello, i metodi di insegnamento innovativi, il ritorno economico in termini di avanzamento di carriera e livello di stipendio. “Ancora una volta la nostra Scuola è stata premiata per la sua attenzione ai temi dell’imprenditorialità e della vicinanza alle imprese e per la scelta di permettere la fruizione a distanza secondo il modello dello smart learning. Una scelta effettuata grazie a una attenta analisi delle esigenze di manager e aziende, che ha fatto emergere come fattore cruciale la gestione del tempo”, dichiarano Andrea Sianesi, Dean di Mip Politecnico di Milano, e Alessandro Perego, direttore del Dipartimento di Ingegneria gestionale. “Essere entrati in graduatoria anche con l’offerta ‘open’ - concludono Sianesi e Perego - dimostra inoltre come i programmi Executive siano allineati alle aspettative del mercato, sempre più alla ricerca di novità e di elementi formativi capaci di aprire la mente e gli occhi su nuove potenzialità, in particolare date dall’evoluzione delle tecnologie e dei modelli di business. La nostra offerta ‘open’ si concentra infatti sulla frontiera tecnologica e manageriale, arricchita di esperienza concreta e pratica”.