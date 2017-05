Sei i vincitori del Premio Professionista Digitale

29 maggio 2017- 17:20

Roma, 29 mag. (Labitalia) - L'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico di Milano ha annunciato i 6 vincitori del Premio Professionista Digitale rivolto agli studi che si sono distinti per capacità innovativa a livello organizzativo e di business con l’utilizzo delle tecnologie digitali. Hanno ricevuto il premio ex aequo per la categoria dei Consulenti del lavoro Gefar Services Sas di Montevarchi (Ar) (per la soluzione nell’ambito della gestione amministrativa del personale) e Zoffoli & Pasini di Cesena (per la soluzione nell’ambito della gestione amministrativa del personale). Per la categoria degli Avvocati premiato lo studio Toffoletto De Luca Tamajo e soci di Milano (per la soluzione cloud nell’ambito dello studio legale). Per la categoria dei Commercialisti ex aequo Imprefocus Srl di San Nicola La Strada (Ce) (utilizzo strategico di outsourcing e cloud per liberare tempo da destinare all’attività di consulenza) e lo studio tributario Bracciali Srl Stp di Marciano della Chiana (Ar) (per la soluzione in grado di rendere più efficiente la relazione con le aziende clienti, anche via app). Per la categoria dei Notai ha ritirato il premio lo studio Fbf Notai Associati di Verona (per l’utilizzo sia di una soluzione in cloud per la condivisione dei documenti tra le 4 sedi dello studio che per l’utilizzo di una gestione elettronica documentale). Gli altri finalisti del Premio Professionista Digitale 2016 sono lo studio legale Buoncristiani di Torino, Giuseppe Vitrani di Torino; studio Antonietti di Novara; studio Miazzo di Novara; Talenti srl di Monrupino (Ts); Studio Mandolesi - Jarvis srls di Roma; Studio consulenza aziendale di Bologna.