Si chiude ‘Ginnastica in festa’, Fiera di Rimini polo per grandi eventi sportivi

5 luglio 2017- 17:25

Rimini, 5 lug. (Labitalia) - La 'Ginnastica in Festa' è stata anche la 'festa' della Fiera di Rimini, che si è riconfermata ideale location per grandi eventi sportivi. Domenica 2 luglio si è chiusa l’edizione 2017 di questo importante appuntamento organizzato da Esatour Sport Events e Asd Pesaro Gym in collaborazione con la Fgi, Federazione ginnastica d’Italia, svoltosi al quartiere fieristico riminese di Ieg (Italian Exhibition Group, la società fieristica nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza). Dieci giorni nei quali i padiglioni sono stati la casa della ginnastica, ospitando oltre 19.000 atleti, un dato che si è rivelato addirittura superiore rispetto a quanto preventivato prima del via della manifestazione; 730 le società che hanno partecipato e 250 i giudici nazionali che hanno seguito le gare e gli atleti, con un movimento, tra accompagnatori, tecnici, addetti ai lavori e pubblico di oltre 80.000 presenze."Numeri che confermano come le strutture di Ieg - si legge in una nota - siano ideali per ospitare non solo appuntamenti fieristici di successo, ma anche grandi eventi sportivi, unendo al puro aspetto agonistico quello di intrattenimento e business. E‘ stato infatti grande il successo dell’area commerciale che occupava l’intera hall centrale della Fiera, dove gli stand presenti hanno visto un continuo flusso di visitatori interessati ai prodotti presentati dalle varie aziende che hanno saputo cogliere l’opportunità di una vetrina così importante".L’evento sportivo e spettacolare di 'Ginnastica in festa' è stato inoltre impreziosito dalla presenza di molti campioni della ginnastica italiana, che si sono resi disponibili a incontri con i giovani atleti presenti, rendendo uniche le giornate riminesi: campioni olimpici e atleti medagliati in Europa e nel mondo come Flavio Cannone (tappeto elastico), Ludovico Edalli (parallele) e Marco Lodadio (anelli e volteggio), Davide Donati (ginnastica aerobica), Carlotta Ferlito, Vanessa Ferrari e Sophia Campana (ginnastica artistica), Marta Pagnini, Milena Baldassarri, Alexandra Agiurgiuculese e Veronica Bertolini (ginnastica ritmica).