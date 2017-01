Si inaugura Aarhus 2017, Capitale europea della Cultura e Regione della Gastronomia

20 gennaio 2017- 16:51

Roma, 20 gen. (Labitalia) - Al via domani, sabato 21 gennaio, in Danimarca, la cerimonia d’inaugurazione di Aarhus, Capitale europea della Cultura e Regione europea per la Gastronomia 2017. Madrina d’eccezione dell’evento la Regina Margherita che, seguita da più di 80 bambini, sfilerà contornata da luci al Concert Hall di Aarhus. La città danese è pronta, infatti, per un anno straordinario all’insegna di arte, cultura e alta gastronomia. Più di 400 gli eventi previsti all'insegna del motto 'Let’s Rethink'. “Diamo inizio a quest’anno come Capitale europea della Cultura con una bellissima serata evocativa, ricca di voci che cantano del calore di migliaia di persone unite in una parata di con magnifiche lanterne. Sarà una serata epica, un evento unico in un’atmosfera magica, scintillante, divertente ed emozionante”, dichiara Rebecca Matthews, amministratore delegato di Aarhus 2017.La cerimonia, ideata dall'artista britannico Nigel Jamieson, vedrà la partecipazione di Eivörs, artista faroese che con la sua voce potente e risonante sarà la colonna sonora della serata, accompagnata da oltre mille coristi in un concerto alla torre del Municipio. Subito dopo le strade della città si trasformeranno in un mare fluttuante luci, musica e colori con una parata di lanterne a forma di barca, decorate con disegni e messaggi di augurio per il futuro. L’evento proseguirà al porto di Aarhus dove barche decorate con iscrizioni delle tradizionali pietre runiche danesi proietteranno un gioco di luci e di suoni. 'Aarhus 2017' si propone di essere un crocevia di cultura globale e di offrire un eclettico programma di eventi ispirati alla creatività scandinava e internazionale. “Aarhus 2017 è un tour de force creativo, con iniziative, commissioni speciali, premiere, eventi e festival. Il programma include moltissimi eventi e offre tante esperienze diverse, piccole e grandi. La qualità e la varietà del calendario prevede qualcosa per tutti, cittadini di Aarhus, danesi e visitatori. Abbiamo creato un programma molto ricco combinando il contributo di esperti internazionali con il punto di vista locale”, spiega Rebecca Matthews,.Tra gli eventi in programma, dal sapore decisamente danese, la rivisitazione della leggenda vichinga 'Il Serpente Rosso', la performance sul tetto del Moesgaard Museum del Royal Danish Theatre o ancora la trilogia (Open Hearts, Brothers e After the Wedding) della regista premio Oscar Susanne Bier trasposta in opera teatrale con danza e musica. Olafur Eliasson, celebre artista dano-islandese, ideatore dell’installazione ‘Your rainbow panorama’ che domina il tetto dell’ARoS art museum, curerà la scenografia di 'The Tree of Code', interpretazione del coreografo Wayne McGregor dell’omonimo romanzo di Jonathan Safran Foer, in un balletto eseguito dal Paris Opera Ballet, musiche di Jamie xx.Tra le altre performance internazionali, quelle dell’artista in Residence, l’inglese Anohni, che ha promesso un vibrante intreccio visivo e sonoro; la performance 'Distant Figure', creata in collaborazione con una delle leggende del teatro contemporaneo, il regista statunitense Robert Wilson, e due artisti di fama mondiale, la coreografa Lucinda Childs e il compositore Philip Glass; l’attrice australiana Cate Blanchett sarà l’interprete magistrale del collage di testi di 'Manifesto', il progetto rivoluzionario dell’artista Tedesco Julian Rosefeldt.In partnership con Capitale europea della Cultura Aarhus, ARoS Aarhus Art Museum darà il suo personale contributo ad Aarhus 2017 con un nuovo ambizioso progetto artistico internazionale chiamato The garden - End of Times, Beginning of Times. Esteso su più di 4 km lungo il litorale di Aarhus, il progetto sarà diviso in tre parti: 'Il Passato', all’ARoS Aarhus Art Museum; 'Il Presente', nel centro città di Aarhus; e 'Il Futuro'. Esplorando il cambiamento nella relazione tra uomo e natura degli ultimi 400 anni, si comprende come le diverse visioni del mondo (religiosa, politica, ideologica o scientifica) si sono materializzate nella natura plasmata dall’uomo e nell’arte. Oltre la sua città storica con edifici ed esposizioni che vanno da metà XIV secolo fino agli anni '70, il Den Gamle By proporrà un viaggio nel tempo con l’apertura di un nuovo museo sperimentale ad aprile 2017 nel quadro di Aarhus Tells, permettendo ai visitatori di vedere Aarhus all’epoca Vichinga, la città mercantile del Medioevo, l’industrializzazione fino agli anni ’60.Aarhus è anche Regione europea della Gastronomia 2017 e prevede più di 100 eventi culinari legati al tema ‘Rethinking Good Food’. Fra ingredienti freschi, nuovi ristoranti, bar e mercati, la regione continua a raccogliere consenso internazionale per i suoi ristoranti stellati e per l’annuale Aarhus Food Festival, diventato il più grande festival di cucina nordica. Durante le celebrazioni del 2017, la città riunirà chef, produttori, e leader mondiali del pensiero sostenibile, per ospitare un programma di eventi e attività che rendono omaggio alla cucina gourmet e agli ingredienti locali e fanno riflettere su ‘Rethinking Good Food’ verso una cultura culinaria sostenibile. “Il mio lavoro vuole mettere in evidenza la gastronomia danese e promuovere Aarhus e la Danimarca a livello internazionale. Rethink ci permette di pensare fuori dagli schemi. La nostra regione è piuttosto unica perché ci regala ingredienti freschi direttamente dalle nostre foreste, le nostre baie e i nostri campi. Voglio creare qualcosa di completamente nuovo. Dobbiamo continuare a sviluppare la nostra gastronomia e migliorare i nostri standard. Desidero creare qualcosa che vada oltre i nostri confini”, afferma Wassim Hallal, proprietario del ristorante stellato Frederikshøj e ambasciatore della Regione europea della Gastronomia. Il programma di eventi e workshop stimola una riflessione sui prodotti che mettiamo sulle nostre tavole, affronta il rapporto degli studenti con la cultura culinaria scolastica, incoraggia il dialogo con gli chef su come gestire una cucina più sostenibile. Ripensare gli spazi pubblici e ricreare nuove aree ricreative è parte dei piani innovativi della città, e colonna portante delle celebrazioni sarà il completamento della rinnovata ex area portuale. Il proprietario di due dei più famosi caffè di Aarhus, il Bogcafé e Vincaféen, Kenny Jess Brandt, sta lavorando alla riqualificazione delle ex case dei missionari convertendole in un boutique hotel con un tocco della New York e di Parigi anni 20. L’apertura è prevista ad aprile 2017 e prometterà di vivacizzare la città con serate a tema ‘Salon’. Con lo spostamento della biblioteca principale nella nuova location del Dokk1, la biblioteca della città vecchia a Mølleparken diventerà un ostello.Inoltre, per rendere più sostenibile la rete di trasporti di Aarhus e dello Jutland orientale è stato allocato un importante investimento di 3,5 miliardi di corone danesi per l’ecologica Aarhus Light Rail. Lanciato come parte del programma Capitale europea della Cultura, il sistema elettrico lungo 110 chilometri, che utilizza principalmente vecchi binari, ridurrà il consumo di energia in città, il rumore e l’inquinamento dell’aria. L’elettricità sarà generata da una fonte sostenibile, come l’energia eolica, con lo scopo di arrivare a una totale neutralità del carbonio entro il 2030. Un’altra iniziativa sostenibile che verrà lanciata nel 2017 è ‘The Culture Ring’, una pista ciclabile di 450 km che collegherà una selezione di strade per esplorare le principali attrazioni della città, le distese di verde, i villaggi vicini, laghi e le coste che circondano Aarhus.