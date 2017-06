Siccità? Da privati a grandi industrie tutti dal rabdomante

Trento, 23 giu. (Labitalia) - "La siccità sta diventando un problema sempre più diffuso. E proprio per trovare l'acqua, nelle ultime settimane, sono stato contattato da grandi industrie e privati". A dirlo a Labitalia Luigi Cantonati, che, oltre alla conduzione dell'azienda agricola a Villa Rendena (Trento), viene spesso contattato da privati e amministrazioni pubbliche proprio per le sue doti di rabdomante. "Quest'anno -spiega- la caccia all'acqua è scattata a giugno, invece che a luglio e per molti imprenditori questo sta diventando un problema da risolvere al più presto. Intere catene di montaggio rischiano di arrestarsi senza l'acqua, così entro in azione io. E' una situazione disagevole non solo per il settore industriale, ma anche per quello agricolo. Scoprire un corso d'acqua che scorre nel proprio terreno a volte può essere determinante, per esempio per chi gestisce un'impresa agricola, e deve fare i conti con problemi di irrigazione e animali stremati dalla sete".Così, è proprio in questo periodo che aumentano le chiamate per chi della ricerca di acqua, secondo un metodo praticato fin dall'antichità ma non riconosciuto dalla scienza, fa una missione: il rabdomante. "Non lavoro con le mappe catastali -ammette- vado sul posto e vedo, anzi sento, cosa fare e dove scavare. E' una cosa innata e, in tanti anni di pratica, ho trovato solo un'altra persona capace di farlo: un siciliano". L'attività del rabdomante spesso si scontra la burocrazia. "Molti privati, aziende agricole ma anche industrie che hanno bisogno di acqua -assicura Cantonati- chiedono il mio intervento, ma per ottenere il permesso per fare una perforazione ci vogliono almeno 60 giorni. Quindi, il mio lavoro diventa quasi inutile"."Una volta scoperta la falda acquifera -rimarca Luigi Cantonati- l'amministrazione dovrebbe concedere l'autorizzazione a scavare, visti anche i costi affrontati. Ma non è affatto così. Per questo, i più previdenti si muovono per tempo. L'ideale è cominciare fin dall'inverno con le esplorazioni, per poi intervenire a primavera per assicurarsi l'acqua in estate. Nessuno, però, poteva prevedere un caldo torrido del genere e, quindi, che si sarebbe trattato di una vera e propria emergenza". "Quando mi chiamano -assicura Luigi Cantonati- dico che c'è sempre un margine di errore, anche perché i costi non sono poi così bassi. Ovviamente, le tariffe variano a seconda di chi mi trovo davanti: non nego, infatti, di aver prestato la mia arte anche gratuitamente".Con la sua tecnica, il rabdomante è in grado di individuare la presenza di acqua nel sottosuolo ovunque sia ubicata l'azienda, l'abitazione o il luogo di bisogno; stabilire quale sia lo scorrimento e il suo orientamento; stabilire la sua dimensione come inizio-centro-fine falda in superficie; stabilire il centro della falda in superficie; stabilire la profondità di scorrimento della falda d'acqua; individuare la posizione dove scavare il pozzo; individuare, in caso di più falde presenti sulla stessa superficie, quale sia la migliore; individuare la presenza di acque termali e minerali; indicare, sulla base della mia esperienza, i punti dove fare i pozzi per bonificare aree di scavi sommerse dalle acque."Quando arrivo sul posto -ricorda Luigi Cantonati - impugno la bacchetta e ruotando su me stesso faccio un giro d'orizzonte di 360 gradi. Questo mi consente di individuare la direzione nella quale dirigermi per incrociare la falda. Nel caso di più falde in punti diversi, mi dirigo verso la migliore. Localizzata la falda, segno il punto d'inizio e fine e poi individuo lo scorrimento. Con precisione segno il centro della falda stessa usando due ferri a forma di 'L' che, muovendosi nelle mie mani, si incrociano esattamente in quel punto. Mi posiziono sopra questo punto (che va picchettato) e determino la profondità dell'acqua"."Questo lavoro -sottolinea- mi richiede massima concentrazione e dispendio d'energia. Dal calcolo delle 'battute' riesco a determinare con buona precisione la profondità della falda e la sua portata. Il margine d'errore si aggira sul 20%. Esattamente in questo punto va trivellato il pozzo".In generale, i rabdomanti fanno uso di particolari bacchette e, in certi casi, di un pendolino. Le bacchette più comuni sono a forma di 'Y' e sono costituite di materiale flessibile, quale giunco o, in certi casi, plastica. Il rabdomante impugna la bacchetta per i rami laterali tenendo i pugni chiusi con i pollici verso l'esterno. Quando crede di avvicinarsi all'obiettivo della sua ricerca, la terza estremità della bacchetta comincia a oscillare e in certi casi compie delle rotazioni complete dall'alto verso il basso o in senso opposto.Un secondo tipo di bacchette è invece a forma di 'L'. In genere, in entrambi i pugni si tiene il ramo più corto della bacchetta. Quest'ultimo è spesso rivestito da un tubetto coassiale, all'interno del quale la bacchetta può liberamente ruotare.Tenendo i pugni verticali e il ramo più lungo della bacchetta orizzontale, il rabdomante si fa guidare da quest'ultimo che, a suo dire, indica la direzione del suo obiettivo. I rabdomanti sostengono di sentire particolari 'vibrazioni' e le bacchette agirebbero da antenne.