Sics, un altro salvataggio grazie a unità cinofila

24 luglio 2017- 15:11

Ravenna, 24 lug. (Labitalia) - Un altro salvataggio compiuto da un'unità cinofila della Scuola italiana cani salvataggio, la più grande organizzazione nazionale di volontariato dedicata alla preparazione delle unità cinofile, che utilizza un metodo unico al mondo. Dopo gli interventi dei litorali tirrenici e di quelli abruzzesi, anche il litorale Adriatico è stato scenario di un salvataggio: la spiaggia di Casalborsetti (Ravenna). Fabrizio Zecca con il suo cane Richard hanno prima sentito le grida di aiuto e poi visto una ragazza in difficoltà al largo. (fotogallery) La ragazza chiedeva aiuto e annaspava, pronto l'intervento di cane e conduttore che dopo aver raggiunto la ragazza l'hanno prima tranquillizzata e poi portata a riva. La giovane, alla vista del cane del suo conduttore, si è subito tranquillizzata e il conduttore ha potuto metterla in sicurezza e con l'aiuto del fedele compagno Richard ha potuto riportare a riva la malcapitata. La giovane è stata poi soccorsa dall'intervento della squadra Ravenna 21 del 118, che era stata nel frattempo allertata e dei Militari della Guardia Costiera. La ragazza una trentanovenne di Adria è stata medicata sul posto e non è stato necessario il ricovero in ospedale."Fabrizio istruttore Sics e Richard -dice a Labitalia Ferruccio Pilenga, fondatore della Sics- hanno coronato anni di esercitazioni e preparazione, salvando una vita e permettendo alla ragazza di poter fare ritorno a casa sana e salva. Ancora una volta l'intervento del cane ha dimostrato la preparazione e la determinazione di questi eroi a quattro zampe". "Da ormai molti anni -ricorda- i cani della Sics pattugliano le spiagge dei litorali italiani e ne vigilano da volontari, la sicurezza. Quest'anno i cani da salvataggio hanno già compiuto vari interventi, salvando dall'inizio della stagione, diversi bagnanti".