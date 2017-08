Sindacati: siglato accordo per rinnovo contratto retifici industriali

1 agosto 2017- 15:21

Roma, 1 ago. (Labitalia) - E' stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle attività industriali della filiera ittica e dei retifici industriali. E' previsto un aumento salariale di 80 euro, più 8 euro sulla sanità integrativa. E' quanto si legge in una nota di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, che hanno siglato l'ipotesi di accordo del contratto con Federpesca del contratto, per il periodo 2016/2019. L’intesa prevede un aumento salariale sui minimi di 80 euro (3° livello) distribuiti in 4 quote: 1° luglio 2017 30 euro; 1° gennaio 2018 20 euro; 1° luglio 2018 20 euro; 1° gennaio 2019 10 euro. Il montante complessivo della vigenza contrattuale è di 1.480 euro. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2019, sono previsti ulteriori 8 euro, a carico delle imprese, per l’avvio del Fondo di assistenza sanitaria integrativa Sanimoda.Per le imprese che non fanno contrattazione di 2° livello, l’intesa prevede l’aumento dell’elemento perequativo che passa dagli attuali 270 euro per il 2016, a 285 euro per il 2017 e a 300 euro per il 2018. Sul piano normativo è stata prevista la frazionabilità anche a ore e la riduzione dei tempi di richiesta, sia dei congedi parentali che dei permessi legge 104/92 per i lavoratori diversamente abili e per i loro familiari. Previsto il congedo per le donne vittime di violenza di genere. L’intesa sarà sottoposta alle assemblee dei lavoratori per la definitiva approvazione.