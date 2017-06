Sirti: Gandini nuovo chief financial officer e Perrone chief Hr & organization office

5 giugno 2017- 14:43

Milano, 5 giu. (Labitalia) - Sirti spa, azienda italiana specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di grandi infrastrutture di rete per telecomunicazioni, trasporti ed energia, annuncia due nomine: Marco Gandini entra in Sirti con il ruolo di chief financial officer; Clemente Perrone assume la carica di chief human resources & organization office. Riportando direttamente all’amministratore delegato Roberto Pisa, i due manager forniranno un contributo fondamentale per l’attuazione delle strategie di sviluppo dell’azienda.Marco Gandini, classe 1962, laureato in economia e commercio, approda in Sirti dopo una serie di importanti esperienze in ambito finance presso grandi aziende multinazionali in Italia e all’estero nei settori Telco e Ict, in particolare: Siemens, Italtel e Atos. In qualità di chief financial officer di Sirti è a capo della funzione administration, finance & control, assicurando il presidio dei processi amministrativi, la pianificazione fiscale e la gestione delle risorse finanziarie dell’azienda. Gandini si occuperà inoltre dell’analisi delle performance economico-finanziarie del gruppo, offrendo un prezioso supporto ai processi decisionali del management aziendale. Clemente Perrone, classe 1977, ingegnere gestionale, in Sirti da tre anni, in precedenza come responsabile della direzione organization & transformation, con il compito di supportare il vertice nel percorso di business transformation, assicurando la gestione dei progetti di change management e delle iniziative di reengineering dei processi critici. Da oggi affianca a tali compiti quello di chief human resources & organization officer, acquisendo quindi un ruolo di primissimo rilievo nel percorso di implementazione del nuovo piano industriale di Sirti.