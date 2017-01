Sogeea: boom di alberghi all'asta, +21% in 6 mesi e metà al Sud

17 gennaio 2017- 12:19

Roma, 17 gen. (Labitalia) - Il numero delle strutture turistico-ricettive all’asta in Italia è aumentato del 21% in sei mesi: le procedure in corso che riguardano alberghi, bed & breakfast, motel, campeggi e simili sono infatti 217, a fronte delle 179 rilevate nel luglio 2016. La diminuzione di oltre il 7% evidenziata nel primo semestre dello scorso anno, quindi, non è stata confermata. Anzi, la tendenza ha subìto una decisa inversione di marcia, con valori assoluti nettamente superiori anche a quelli del 2015. Lo rivela il Rapporto semestrale sulle aste immobiliari del Centro studi Sogeea, che è stato presentato in Senato.A trainare la secca impennata del dato sono soprattutto il Sud (+50% rispetto alla scorsa estate) e il Nord (+41%), di fatto tornato ai livelli di dodici mesi fa; più contenuto l’incremento in Sicilia e Sardegna (+17%), mentre il Centro della Penisola è l’unica macro-area ad aver fatto registrare un lieve calo (-6%). Poco più della metà degli immobili oggetto dell’analisi (111) è localizzato nel Mezzogiorno d’Italia (isole maggiori comprese), a fronte di una quota pari al 46% emersa a luglio 2016: un ulteriore segnale delle evidenti difficoltà incontrate nelle zone meridionali a contrastare una congiuntura di stagnazione economica ormai di medio-lungo periodo. Gli incrementi più significativi si riscontrano in Sicilia (+52%), la regione italiana con più strutture all’asta insieme alla Toscana (32 a testa), in Campania (+68%) e in Calabria, passata da zero a 8 immobili in vendita. Allargando lo sguardo a livello nazionale, da rilevare il +71% dell’Emilia Romagna e il +45% di Piemonte e Toscana. Migliora leggermente la situazione della Sardegna, passata da 25 procedure forzate a 22, e del Lazio, da 19 a 17. Tutte le regioni italiane entrano in questa classifica, in fondo alla quale si trova la Liguria con un solo immobile turistico-ricettivo all’asta. A livello di province, invece, comanda Salerno con 18 strutture in vendita: il dato, l’unico a doppia cifra nel panorama nazionale, le consente di primeggiare nettamente rispetto a Frosinone, Pistoia e Rimini (9 per ognuna). Seguono poi Cuneo (8), Livorno, Pisa e Siracusa (tutte con 7)."A pagare dazio - spiega Sandro Simoncini, presidente di Sogeea e direttore del Centro studi - sono soprattutto le realtà imprenditoriali di dimensioni contenute: il 55% dei complessi turistico-ricettivi attualmente all’asta ha un prezzo inferiore al milione di euro, una quota del mercato in linea con quella rilevata nello studio di luglio 2016 e pressoché costante in tutte le serie storiche. Ovviamente, anche la crescita del numero assoluto di strutture in difficoltà non può che preoccupare"."Va sottolineato come i timidi segnali di incoraggiamento registrati a metà dello scorso anno - sottolinea - non abbiano trovato continuità in questa ultima rilevazione. Le tempistiche delle vendite immobiliari forzate non sono sovrapponibili agli scenari economico-finanziari attuali, poiché scaturiscono come reazione a problematiche sorte in precedenza". "Ciò detto, non si può non evidenziare con preoccupazione come, alla conclamata e pressoché strutturale fragilità del panorama socio-economico del Mezzogiorno, rischino di associarsi complicazioni in realtà territoriali storicamente più virtuose. Se la concentrazione di immobili in vendita in Sardegna e Sicilia conferma le notevoli difficoltà in cui versano due dei territori più attrattivi del nostro Paese dal punto di vista turistico, gli incrementi registrati, ad esempio, in Toscana ed Emilia Romagna costituiscono nuove fonti di turbamento", avverte. "Mettendosi dalla parte di potenziali investitori, invece, c’è la possibilità di portare a termine operazioni interessanti visto l’alto numero di strutture sul mercato", assicura. "Chi compra - precisa - deve avere sempre chiaro se in vendita sia stato messo l’immobile insieme all’attività di gestione e, nel caso, se sia possibile avanzare offerte anche solo per uno dei due asset in questione". "È altresì importante comprendere a fondo quali vincoli e oneri verranno cancellati e quali invece rimarranno a carico dell’acquirente, calcolare i tempi dell’effettiva disponibilità della struttura, informarsi sulle potenzialità del contesto ambientale in cui essa è inserita, avere piena contezza delle eventuali spese arretrate accumulate e delle imposte che graveranno sull’immobile", conclude.