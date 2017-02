Solisysteme al Made Expo con soluzioni innovative per l’outdoor

15 febbraio 2017- 15:48

Milano, 15 feb. (Labitalia) - Anche quest’anno Solisysteme Italia, azienda specializzata nella progettazione di soluzioni innovative per l’outdoor, partecipa al Made Expo, la fiera internazionale del progetto e delle costruzioni più visitata in Italia e nel bacino del Mediterraneo, in programma dall’8 all’11 marzo a Fiera Milano Rho. Solisysteme Italia ha scelto di essere presente all’ottava edizione della manifestazione - che conferma il suo ruolo di osservatorio privilegiato sul panorama dell’architettura e dell’edilizia - con uno stand ubicato nell’area espositiva del padiglione 1 (stand Q07 – R10) all’interno del salone specializzato dedicato a involucro e serramenti.L’azienda, diventata punto di riferimento per le coperture, porterà in fiera i diversi modelli evoluti - Class e Plus - della pergola bioclimatica, il sistema dotato di lamelle orientabili che offre protezione e permette l’utilizzo ottimale di ogni spazio all’aperto, consentendo di regolare la luce solare, creando una rinfrescante ventilazione in caso di alte temperature e riparando da pioggia, neve e vento. Adattabile a qualsiasi architettura, esistente o di nuova costruzione, la pergola bioclimatica si integra perfettamente in ogni tipologia di contesto ed è dotata di una vasta gamma di accessori - come vetrate, tende, illuminazione, riscaldamento - che permettono di vivere gli spazi esterni esattamente come quelli interni, in qualsiasi stagione dell’anno. A dare un tocco di vivacità sarà la pergola Arlequin, che con i suoi pannelli colorati e scorrevoli permette di creare infinite combinazioni di decorazione, ridisegnando il pergolato e permettendo di personalizzare lo spazio esterno. "Solisysteme, azienda presente in ben 15 paesi del mondo, combina funzionalità ed estetica - grazie alla continua ricerca e alla consolidata collaborazione con una rete di specialisti - e garantisce la massima qualità dei prodotti", sottolinea una nota. "Lo spazio espositivo Solisysteme Italia al Made Expo sarà caratterizzato dalla passione per l’eccellenza artigiana italiana. Protagonisti indiscussi dello stand saranno i prodotti dell’azienda, abbinati a quelli di imprese italiane eccellenti, che lavorano a regola d’arte e rispettano i principi di valorizzazione dell’artigianato di qualità", conclude.