Startup: con Android Factory il made in Italy 'sposa' Industria 4.0

7 febbraio 2017- 15:17

Roma, 7 feb. (Labitalia) - E' partito il 1° febbraio il programma per startup 'Android Factory 4.0', lanciato a ottobre da LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sull’Mta di Borsa Italiana che investe in startup digitali, e Google e gestito dall’acceleratore di startup Luiss Enlabs. L’iniziativa è dedicata a creare nuove soluzioni imprenditoriali made in Italy tramite l’utilizzo di Android. Dopo un roadshow di 5 eventi a Reggio Emilia, Bergamo, Bari, Pisa e Genova, con un'affluenza di oltre 300 partecipanti e circa 100 pitch, hanno risposto alla call per partecipare al programma oltre 200 candidati, tra startup con progetti ancora nelle prime fasi di vita e talenti individuali. Il percorso si svolge nella cornice dell’acceleratore di startup Luiss Enlabs, nato da una joint venture tra LVenture Group e l’Università Luiss e prevede workshop tenuti dagli esperti di LVenture Group, Luiss Enlabs e Google. Terminerà l'11 aprile con un evento conclusivo in cui le startup presenteranno i loro progetti.A fronte di un'attenta valutazione, sono state selezionate per partecipare al programma 10 startup che riceveranno un grant da 2.500 euro. Vista la qualità delle candidature ricevute, sono stati ammessi al percorso altri 30 partecipanti circa, per un totale di oltre 50 persone.Le startup entrate nel programma sono: Beeing, BiTrack, Bxtar, InTimePhoto, NeeOT, Odroid, Pako, PoWaHome, Revotree, Serially. Per LVenture Group e Luiss Enlabs, il programma rientra nell'ambito delle iniziative di Open Innovation lanciate in partnership con le corporate per facilitare l'accesso all'innovazione. La tematica è particolarmente interessante: secondo Google, l’unione tra made in Italy e piattaforme open source come Android rappresenta un modello per l’Italia per competere nell’industria 4.0, ovvero l'innovazione e digitalizzazione del settore manufatturiero e delle filiere industriali, da molti definita 'quarta rivoluzione industriale'."Abbiamo ricevuto centinaia di candidature per Android Factory 4.0 e le startup che abbiamo selezionato sono davvero valide e promettenti, sia a livello di idee che di team. Il programma è iniziato con grande entusiasmo e i partecipanti, entrando negli spazi del nostro acceleratore, hanno già potuto incontrare le realtà che ne fanno parte e fare un passo in più nel mondo dell'innovazione", ha detto Augusto Coppola, direttore del programma di accelerazione di Luiss Enlabs. "Le 10 idee selezionate mostrano chiaramente come Android, con il suo ecosistema aperto e flessibile, possa essere un alleato straordinario per la trasformazione digitale dell'impresa italiana. Dall'agricoltura all'automazione industriale, dall'Internet of things alla domotica, Adroid Factory 4.0 rappresenta un bello spaccato di come l'Italia potrebbe costruire il suo successo nell'industry 4.0", ha detto Diego Ciulli, Public Policy Manager di Google in Italia.