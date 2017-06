Startup: Statuto tipizzato ora è modificabile online

22 giugno 2017- 16:07

Roma, 22 giu. (Labitalia) - Cambia aspetto e lancia nuove funzionalità la piattaforma startup.registroimprese.it realizzata da Unioncamere e InfoCamere. Come previsto dal decreto direttoriale del ministero dello Sviluppo economico del 4 maggio 2017, a partire da oggi le startup costituite online mediante atto tipizzato (circa 700 su oltre 7mila imprese di questo tipo) avranno la possibilità - sempre online - di modificare lo statuto della propria impresa. Per gli startupper 'nativi' online interessati ad apportare modifiche allo statuto (nella denominazione, nella sede, nei soci, nella ripartizione delle quote di capitale e nelle altre caratteristiche dell’impresa) è a disposizione un servizio di assistenza qualificata, offerto dalle Camere di commercio, con cui sarà possibile effettuare tutti i passaggi della procedura in modo guidato e sicuro.Il servizio - istituito in ogni Camera seguendo le indicazioni del ministero dello Sviluppo Economico - supporterà l’imprenditore nella corretta redazione degli atti sulla base dello schema previsto dall’articolo 25 del Codice dell’amministrazione digitale (Cad), aiutandolo nell’invio all’Agenzia delle Entrate, nella redazione e invio della pratica al Registro delle imprese e per l'iscrizione nella sezione speciale del registro stesso, che verrà entro le 24 ore successive. Chi invece vorrà procedere in completa autonomia alle modifiche - perché provvisto delle competenze normative necessarie (art.24 Cad) - potrà farlo provvedendo alla compilazione del relativo atto e del nuovo statuto e a richiedere - direttamente dalla piattaforma startup.registroimprese.it - la registrazione all'Agenzia delle Entrate. Successivamente, dovrà procedere autonomamente alla redazione della pratica diretta al Registro imprese e all'invio della stessa con gli abituali software. In tal caso, iscrizione alla sezione speciale avverrà entro i successivi 10 giorni (tutti gli step sono illustrati nell’infografica che segue e descritti dettagliatamente nella guida dedicata, presente sul portale). Con la nuova release del sito e il lancio delle nuove funzionalità di modifica dello statuto, sono state riviste e migliorate anche le procedure per la costituzione online della startup innovativa.