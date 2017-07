Stefano Mancini nuovo presidente Ordine ingegneri Perugia

26 luglio 2017- 17:27

Perugia, 26 lug. (Labitalia) - Stefano Mancini è il nuovo presidente dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Perugia. L’elezione è avvenuta in occasione della seduta di insediamento del Consiglio dell’Ordine che ha provveduto anche a eleggere le cariche di vicepresidente, segretario e tesoriere, affidate rispettivamente a Gianluca Spoletini, Antonella Badolato e Andrea Galli. Per il quadriennio 2017-2021 il Consiglio, che rispetto al precedente mandato vede riconfermati sei componenti, risulta inoltre formato da Lucia Bachini, Marco Balducci, Leonardo Banella, Luca Cesaretti, Gianni Drisaldi, Gianluca Fagotti, Sergio Falchetti, Paolo Gattini, Alessio Lutazi, Vincenzo Pane e Michele Patumi. "Il nuovo Consiglio -commenta Mancini- è composto da una squadra molto motivata che affronterà con unità di intenti e condivisione il compito di gestione dell’Ordine con l’obiettivo prioritario di un coinvolgimento sempre maggiore degli iscritti di tutti i settori". "L’Ordine di Perugia, con i suoi 3.000 ingegneri, rappresenta un bacino di eccellenze e competenze professionali -ricorda- che, come Consiglio, ci impegneremo a tutelare e valorizzare, con particolare attenzione al ruolo e ai compiti connessi all’esercizio della professione, nell’interesse della comunità. Continueremo a riservare particolare attenzione al rapporto con le istituzioni proponendoci come interlocutori in tutti quegli ambiti in cui si inserisce la versatile figura dell’ingegnere”. Il nuovo Consiglio ha provveduto anche alla nomina dei consiglieri della Fondazione, ente che si occupa di formazione e divulgazione culturale per conto dell’Ordine, che sono: Leonardo Banella, Luca Cesaretti, Gianni Drisaldi, Andrea Galli, Vincenzo Pane (componenti interni del Consiglio) Marco Fabiani e Luca Leonardi (componenti esterni). Nominati anche i rappresentanti dell’Ordine all’interno della Federazione degli Ordini degli Ingegneri dell’Umbria che sono Stefano Mancini, componente di diritto quale presidente dell’Ordine, Marco Balducci e Sergio Falchetti.