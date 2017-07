'Street Chef' a Cortona fra Doc e cuochi stellati

27 luglio 2017- 13:32

Arezzo, 27 lug. (Labitalia) - Continua la collaborazione tra il Consorzio Vini Cortona e Terretrusche Events. Dopo il grande evento Chianina & Syrah dello scorso marzo, domani, venerdì 28 luglio, infatti, i vini della Doc saranno protagonisti insieme ai grandi chef stellati dell’evento 'Street Chef', che vedrà le strade e le piazze di Cortona (Arezzo) ospitare un viaggio enogastronomico volto a valorizzare le eccellenze del territorio e la tradizione della cucina italiana. "Una collaborazione che ci fa molto piacere e che mette ancora una volta al centro dell’attenzione le eccellenze di questa città. Come associazione dei produttori non potevamo mancare a un appuntamento del genere che in un periodo così importante dal punto di vista turistico a Cortona rappresenta anche un’ottima vetrina per l’agroalimentare del territorio", spiega il presidente del Consorzio Vini Cortona, Marco Giannoni. La sesta edizione di Street Chef si presenta come una vera e propria full immersion culinaria che, nell’arco di un’intera giornata, riserverà a cittadini e turisti incontri, cooking show e momenti di aggregazione all’insegna del buon cibo. Oltre alla storica Cena Gourmet che, alle 20,30, porterà in piazza Garibaldi un brigata composta da cinque chef stellati provenienti da tutto lo stivale e affiancata da altri talentuosi chef (Francesco Bracali, Paolo Gramaglia, Giuseppe di Iorio, Silvia Baracchi, Maria Cicorella, Massimiliano Mandozzi, Emilio Signori, Matteo Donati e Catia Ciofo) e guidata da Fausto Arrighi, già direttore della Guida Michelin, e dall’interior designer Annamaria Farina, l’edizione 2017 propone ben più di una novità. Dalle 11,30 alle 23, i vicoli di Cortona saranno infatti teatro di 'Morsi e Sorsi', un inedito percorso enogastronomico di alta qualità che permetterà ai visitatori di assaporare le eccellenze dello Street Food italiano.Costituito nella primavera del 2000, il Consorzio Vini Cortona svolge la funzione di controllo e tutela dei vini a Doc Cortona e ne diffonde la conoscenza con un’efficace attività culturale, divulgativa e promozionale. Protegge l’immagine e il prestigio della denominazione con continui controlli di qualità e intraprende iniziative di carattere culturale tendenti a far conoscere nel mondo Cortona, il suo territorio e i suoi vini. Attualmente, le aziende produttrici sono circa 60. Tra di esse si annoverano marchi nati e radicati nella regione, altri di tradizione più recente e altri ancora di importanza internazionale. E’ lusinghiero il fatto che questi ultimi abbiano dato tanto credito al territorio di Cortona da farne la sede di consistenti investimenti.