Stuart Jauncey managing director Campus di Les Roches Global

11 dicembre 2017- 16:38

Roma, 11 dic. (Labitalia) - Les Roches Global Hospitality Education, uno dei principali istituti universitari di hospitality Management del mondo, ha nominato Stuart Jauncey, già preside di Facoltà presso The Emirates Academy of Hospitality Management (Eahm) di Dubai, nuovo Managing Director a livello Global. Stuart Jauncey vanta oltre 20 anni di esperienza nella gestione accademica di alto livello in Irlanda, Inghilterra e Medio Oriente con esperienza in pianificazione strategica, innovazione educativa, reclutamento di studenti e accreditamento a livello internazionale. Come Managing Director di Les Roches Global Hospitality Education, sarà basato presso il campus Les Roches in Svizzera e supervisionerà i campus delle in Spagna, Cina e Stati Uniti.Dopo aver conseguito una laurea in Science of Hospitality Management presso l’Oxford Polytechnic, Jauncey ha ricoperto vari ruoli nel settore hospitality management nel Regno Unito e in Kuwait, prima di conseguire un Master in International Hotel Management presso la Surrey University e un dottorato di ricerca presso la Oxford Brookes University. Jauncey ha, poi, ricoperto un ruolo direttivo presso la School of Hotel and Catering Studies presso il Galway-Mayo Institute of Technology (Gmit) in Irlanda.A partire dal 2007, Jauncey ha guidato The Emirates Academy of Hospitality Management (Eahm) di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti come preside di Facoltà, supervisionando tutti i dipartimenti e le funzioni accademiche e ha anche introdotto un programma Mba nel 2010 e lauree brevi nel 2012. "Sono estremamente felice di unirmi al team di Les Roches - ha commentato Jauncey in occasione della sua nomina - e di entrare a far parte del suo mondo. Dopo molti anni nel mondo accademico non vedo l'ora di dirigere non solo un istituto universitario ma un intero marchio globale e aiutare a far cresce ancora di più gli studenti e le comunità degli alumni. Les Roches, infatti, offre una rete unica di campus e di opportunità educative per i leader di settore del futuro". "Con il suo forte background accademico e la comprovata esperienza nel stabilire standard sempre più elevati e nel far evolvere la disciplina dell’hospitality, Stuart sarà una grande aggiunta al network di Les Roches. Il suo sarà un contributo inestimabile per elevare la qualità accademica non solo nei nostri campus universitari ma a livello generale nella disciplina", ha affermato Fabien Fresnel, Chief Operation Officer di Sommet Education.