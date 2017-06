Targetti Sankey, Piercarlo Gramaglia nuovo ceo

14 giugno 2017- 15:52

Firenze, 14 giu. (Labitalia) - Piercarlo Gramaglia ha assunto l’incarico di ceo di Targetti Sankey spa, azienda fiorentina leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi d’illuminazione architettonica per interni ed esterni. Torinese, classe 1976, laureato in export e trade marketing alla facoltà di Economia e commercio di Torino e in possesso di un solido bagaglio tecnico nel campo delle telecomunicazioni e dell’elettronica, Piercarlo Gramaglia è stato chiamato alla guida di Targetti per completare la riorganizzazione e gestire il piano di rilancio dell’azienda, acquisita nel febbraio di quest’anno dal fondo di private equity IDeA Ccr.Nel suo nuovo incarico, Gramaglia potrà mettere a frutto le competenze e le esperienze acquisite lavorando dal 1999 nel settore elettrico, della domotica e dell’illuminazione in aziende internazionali di medie dimensioni con una specifica cultura di produzione. Piercarlo Gramaglia, infatti, approda in Targetti Sankey dalla multinazionale Gewiss, dove dal 2016 ricopriva la carica di International Sales Director.“Ho accettato con entusiasmo -ha dichiarato- la sfida di avviare un nuovo ciclo di crescita che riporti Targetti al posto di leader e punto di riferimento del mercato mondiale che storicamente le compete. Meglio conosco l’azienda più sono consapevole delle dimensioni del suo patrimonio in termini di know how tecnologico e progettuale. Abbiamo la responsabilità di valorizzare al meglio questo patrimonio e un brand del made in Italy che davvero ha ancora tanto da dire e da insegnare".