Tecnica Group, non solo prodotti neve all'Ispo di Monaco

6 febbraio 2017- 15:40

Monaco, 6 feb. (Labitalia) - All’Ispo di Monaco, la fiera degli sport invernali, si parla italiano con Tecnica Group che presenta le nuove collezioni '17-18, sulla scorta di un 2016 che ha visto il rilancio del gruppo. E' stato, infatti, l’anno di uscita da una fase di ottimizzazione ed efficientamento che ha interessato l’intera azienda: il fatturato consolidato è di 335 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto al 2014 (il dato 2015 non è di riferimento, in quanto comprendente fatturati parte di Dolomite, ora venduta). Il gruppo esporta il 93% della sua produzione, con Germania, Stati Uniti e Svizzera a fare da Paesi di riferimento. Crescono sia il settore degli sport invernali (Nordica, Blizzard, Tecnica, +5%), che il mondo outdoor (Tecnica, Lowa, +10%). Il fatturato generato è composto per oltre il 50% da prodotti 'non neve': una strategia fondamentale per diversificare investimenti e ridurre i rischi legati alla stagionalità. "Il 2016 -commenta l’amministratore delegato, Antonio Dus- è stato un anno decisamente positivo per il gruppo. Siamo riusciti a crescere in tutte le linee, anche in quelle legate al mondo neve, dove stimiamo una contrazione del mercato in seguito a un innevamento sotto la media. Abbiamo, quindi, aumentato la nostra quota di mercato grazie a collezioni che si sono dimostrate innovative e vincenti"."Questo offre un vantaggio adesso, in un anno mediamente innevato, in riferimento al quale contiamo di incrementare ulteriormente la nostra market share. Siamo particolarmente soddisfatti perché la strategia di puntare su una vera innovazione per il consumatore ci sta dando i feedback sperati. La nostra mission è quella di garantire performance funzionali, ma anche emozioni, a ciascuno dei cinque milioni di clienti finali che ogni anno usano i nostri sci, i nostri scarponi, le nostre calzature", spiega. "Ad inizio gennaio -ricorda- abbiamo lanciato il nostro nuovo piano industriale per il prossimo quinquennio. Vogliamo puntare sui nostri brand, potenziandone le caratteristiche distintive che hanno fatto sì che ogni marchio (Nordica, Blizzard, Tecnica, Moon Boot, Rollerblade, Lowa) contribuisse nel tempo a dare forma ai settori di mercato di riferimento, ma, soprattutto, entrasse nel cuore dei nostri affezionati utilizzatori, che sono il nostro asset più importante".La vocazione all’innovazione si conferma con decisione anche per la nuova stagione. Il gruppo ha infatti ricevuto 3 Ispo Award, i premi assegnati in concomitanza con la fiera. Sono 45 i giudici di 13 Paesi diversi che hanno scelto 3 prodotti del gruppo al top dei rispettivi segmenti: sono stati premiati l’evoluzione di uno sci storico come lo Spur di Blizzard (gold winner award nella categoria Off piste-all mountain), il nuovo scarpone Tecnica Mach1 Pro W LV, fulcro del progetto Women to women dedicato alle donne (winner award nella categoria Alpine boots) e il nuovo scarpone Hike&Ski Nordica Strider Pro 130 DYN (winner award nella categoria Freeride boots)."La creatività è nel nostro dna -ammette il presidente Alberto Zanatta- ed è alimentata dai grandi investimenti in R&S delle ultime stagioni: un circolo virtuoso che rafforza di anno in anno il nostro know-how, i nostri brand sono al top nella loro capacità di innovare"."Una leadership a 360 gradi nel mondo dello sci: i premi sono andati infatti a un prodotto storico come lo Spur di Blizzard, che si conferma punto di riferimento nel mondo freeride; a un progetto nuovo e ambizioso come il Women to wqomen che vede la collaborazione con ricercatori universitari ed introduce un nuovo concetto di community legato all’uso dei prodotti; infine al nuovo scarpone Nordica, che si rivolge alle nuove tipologie di sciatori, sempre meno propensi a vivere lo sci nei confini delle tradizionali categorie pista-freeride-scialpinismo", conclude.