Terremoto: Cgil, aiuteremo cittadini e lavoratori

18 gennaio 2017- 15:05

Roma, 18 gen. (Labitalia) - “Ci stringiamo attorno alle popolazioni coinvolte in un’emergenza che sembra non finire. Sarà cura della nostra organizzazione portare aiuto immediato ai cittadini e ai lavoratori dei centri ulteriormente colpiti dal sisma e sostenere le necessarie esigenze di quelle comunità presso le autorità di governo, la Protezione Civile e il commissario straordinario”. È quanto si legge in una nota della Cgil nazionale.“All’emergenza abitativa e occupazionale - prosegue la Cgil - dovuta ai due sismi del 24 agosto e del 30 ottobre, non ancora mitigata, si sono aggiunti il disagio di una stagione invernale molto rigida e, da oggi, le conseguenze di quello che sembra essere un terzo episodio grave di movimento tellurico”. Per il sindacato di Corso d’Italia, “è necessario un programma straordinario che preveda il potenziamento delle presenze dei corpi preposti e la destinazione di maggiori risorse alle comunità colpite”. Infine, conclude la Cgil, “rinnoviamo anche a tutte le nostre strutture l’invito alla solidarietà diretta nei confronti delle aree terremotate mettendo a disposizione risorse economiche e umane non occasionali”.