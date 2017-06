TheFork, bene partecipazione a 'Gourmet by Identità Golose'

26 giugno 2017- 14:28

Fino al 4 luglio protagoniste le pizzerie d’autore

Roma, 26 giu. (Labitalia) - "TheFork Gourmet by Identità Golose è alla sua prima edizione e siamo molto soddisfatti della partecipazione di ristoranti che sono vere eccellenze della pizza del nostro Paese e del supporto di Identità Golose, che fin dal primo momento ha creduto nel progetto. Da venerdì tutti i ristoranti sono pubblicati e prenotabili su TheFork e invitiamo gli utenti a controllare l'elenco completo". Così Almir Ambeskovic, Regional Manager TheFork, tra le principali app di prenotazione online dei ristoranti a livello globale, commenta i primi giorni dell'iniziativa TheFork Gourmet lanciata in collaborazione con Identità Golose, congresso internazionale di cucina d’autore ma anche guida ai migliori ristoranti e pizzerie internazionali. Fino al 4 luglio, infatti, più di trenta pizzerie d’autore selezionate tra le migliori d’Italia proporranno menù speciali prenotabili esclusivamente su TheFork fino a esaurimento coperti disponibili. "La vera novità di questo evento -spiega- è proporre un'esperienza gastronomica di alta ristorazione attraverso un canale innovativo, ovvero il web. E' un progetto molto ambizioso che speriamo di realizzare nel tempo con successo". L’iniziativa è la prima di una serie di eventi web tematici della durata di 15 giorni durante i quali sarà possibile prenotare presso ristoranti selezionati da Identità Golose menù a prezzo fisso creati dagli chef per raccontare la propria offerta gastronomica. Il primo appuntamento è dedicato, appunto, alle pizzerie d’autore; ne seguiranno altri nel corso dei prossimi mesi che porranno l’accento su altre tipologie di cucine e ristoranti. Obiettivo è permettere agli utenti di individuare e prenotare le eccellenze della gastronomia italiana e vivere un’esperienza gastronomica provando i piatti più rappresentativi di ogni insegna selezionata e coinvolta nel progetto.