Tito Boeri incontra ministero Affari Civili cinese

5 giugno 2017- 12:26

Roma, 5 giu. (Labitalia) - Una delegazione del ministero degli Affari Civili della Repubblica Popolare Cinese, guidata dal viceministro Gong Pugang, ha completato in questi giorni la sua prima visita in Italia nell’ambito del progetto Eu-China Social Protection Reform. L’Eu-China Social Protection Reform Project - Sprp è un progetto cofinanziato dall’Unione europea e dal governo della Repubblica Popolare Cinese, in cui l’Inps è leader di un consorzio di istituzioni di Paesi europei; avviato nel 2014, avrà termine nel 2018. Lo comunica in una nota l'Inps.L’obiettivo del progetto è quello di supportare il governo cinese nel processo di riforma del sistema di protezione sociale, rafforzandone l’equità e l’inclusione sociale. La Cina, infatti, nel corso dei prossimi decenni sarà interessata da un processo di invecchiamento demografico che potrebbe mettere a dura prova la tenuta della coesione sociale. La quota della popolazione anziana con più di 65 anni passerà dall’attuale 10,5% ad oltre il 25% del 2050. La delegazione cinese, nel corso della sua visita a Roma, ha incontrato esponenti del ministero del Lavoro, tra i quali il viceministro Franca Biondelli, e ha visitato un centro della Caritas che offre assistenza in favore degli anziani. La delegazione, infine, ha incontrato una delegazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, guidata dal presidente Tito Boeri. Nel corso del tavolo tecnico tenutosi con la delegazione del ministero degli Affari Civili, l’Inps ha presentato la struttura e il funzionamento dell’Isee, nonché le misure di assistenza sociale presenti in Italia. In particolare, l’Inps ha presentato al ministero degli Affari civili gli strumenti per la tutela degli invalidi civili e dei cittadini non autosufficienti, fra cui il progetto Home Care Premium, recentemente riformato dall’Istituto.