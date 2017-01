Tlc: sciopero 8 ore contro mancato rinnovo contratto

31 gennaio 2017- 17:21

Roma, 31 gen. (Labitalia) - Domani, mercoledì 1 febbraio, si fermeranno per l’intera giornata i lavoratori del settore delle Tlc. Motivo della protesta, il mancato rinnovo del contratto scaduto da oltre due anni, con l’ultimo aumento salariale percepito dagli oltre 180.000 addetti che risale a 28 mesi fa. Lo fa sapere Slc Cgil in una nota."Uno sciopero di 8 ore, le prime del pacchetto di 16 ore proclamate, per rivendicare il rinnovo del contratto, la cui trattativa è in stallo, che valorizzi il lavoro - spiega Marco Del Cimmuto, segretario nazionale Slc Cgil - e dire quindi no ad una impostazione regressiva di Asstel, totalmente imperniata sulla riduzione del costo del lavoro e con richieste finalizzate ad una contrazione del salario e ad una compressione dei diritti individuali"."Uno sciopero - continua il sindacalista - per rivendicare anche la dignità e la centralità di un settore sempre più sconquassato da grandi vertenze aziendali (Almaviva, Tim, Ericsson), con pesanti riflessi occupazionali ed un costante attacco alle condizioni materiali delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto. Per queste ragioni domani migliaia di lavoratori delle Telecomunicazioni sciopereranno per l’intera giornata e parteciperanno alle numerose manifestazioni regionali che si terranno in tutta Italia", conclude la nota.