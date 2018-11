13 novembre 2018- 15:21 Tlc: Thuraya X5-Touch, nasce il 1° smartphone satellitare

Roma, 13 nov. (Labitalia) - Nasce, in Italia, il primo smartphone satellitare. Intermatica e Thuraya Telecommunications Company annunciano, in contemporanea mondiale, l'arrivo del Thuraya X5-Touch, il rivoluzionario smartphone che cambia il paradigma delle comunicazioni satellitari: in un unico dispositivo, la moltitudine di funzioni dello smartphone e la sicurezza del servizio satellitare. Thuraya X5-Touch è uno smartphone basato sul sistema operativo Android; il display è un touchscreen da 5.2 full HD LCD e funziona anche in condizioni di umidità e con i guanti. Il menù, semplice e intuitivo, è disponibile in 16 lingue, italiano incluso. X5-Touch è dotato di due slot per nano SIM, una GSM (2G/3G/4G/LTE) e una Thuraya. I servizi satellitari e GSM sono utilizzabili contemporaneamente o singolarmente, a seconda delle esigenze e possono essere abilitati o disabilitati tramite le impostazioni del menù, in qualsiasi momento. Il device si caratterizza anche per lo standard IP-67 e il vetro Gorilla Glass, che gli conferiscono robustezza e protezione completa da polveri e acqua. La tecnologia Wi-Fi, il Bluetooth e la NFC, insieme alla fotocamera frontale e posteriore, al GPS e al pulsante SOS completano le caratteristiche del Thuraya X5-Touh. "Precursori di molte attività nel settore delle comunicazioni satellitari - ha detto Shawkat Ahmed, cco di Thuraya - siamo orgogliosi di poter finalmente annunciare la disponibilità del nuovo telefono satellitare Thuraya X5-Touch, che ribadisce il nostro impegno a fornire a partner e utilizzatori finali i migliori prodotti e la tecnologia più innovativa". Ideale per gli utilizzatori che si spostano di frequente da zone con copertura GSM a zone che ne sono prive, il telefono offre una connessione satellitare semplice e veloce, anche durante gli spostamenti, nelle aree remote in cui i servizi di comunicazione mobile tradizionale non sono disponibili. I mercati di riferimento includono le missioni governative, i progetti energetici, le comunicazioni aziendali e le ong, ma anche la nautica da diporto, l’alpinismo e l’escursionismo, sia professionale che amatoriale.Il Thuraya X5-Touch offre un'esperienza interattiva unica. Grazie all’uso della piattaforma Android, oltre alla moltitudine di app già disponibili per questo telefono, si apre un mondo di opportunità per sviluppare le app in base alle esigenze dei clienti, secondo l’innovativo concept 'Byoa - Bring your own application'. "Il Thuraya X5-Touch - ha affermato Claudio Castellani, presidente di Intermatica - è certamente una rivoluzione per il mercato leisure, che potrà disporre, in un unico device, delle funzioni e delle App di uno smartphone oltre ai servizi satellitari. Ma è anche una soluzione che offre infinite possibilità di sviluppo nei mercati professionali, sia privati che pubblici e nei segmenti sia militari che civili. Grazie al Thuraya X5-Touch ed al know-how di Intermatica, il Byoa si trasformerà in un’esperienza di valore e personalizzata senza precedenti". Le comunicazioni satellitari Thuraya sono disponibili in oltre 160 Paesi distribuiti fra Europa, Africa, Asia ed Oceania. Le soluzioni offerte includono servizi voce e dati attraverso terminali portatili, veicolari e fissi.