Torino: imprese e istituzioni locali siglano nuovo modello di alternanza scuola-lavoro

7 giugno 2017- 10:45

Torino, 7 giu. (Labitalia) - È stato firmato, al Centro Congressi dell’Unione Industriale di Torino, il protocollo d’intesa 'Scopritalento', una vera e propria metodologia a disposizione di tutte le scuole interessate, dapprima in Piemonte e poi successivamente a livello nazionale.Un modello nuovo, moderno ed efficace di alternanza scuola-lavoro, frutto di un lungo, paziente, sinergico lavoro di cinque rappresentanti delle istituzioni locali: Alberto Barberis (presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale di Torino), Davide Caregnato (direttore della Saa - School of Management di Torino), Stefano Suraniti, (dirigente dell’Ufficio scolastico dell’Ambito Territoriale di Torino), Barbara Azzarà (consigliera della Città Metropolitana di Torino), Renato Grimaldi (direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino). In questi anni l’espressione 'alternanza scuola-lavoro' è sempre più al centro dell’attenzione di studenti, docenti e presidi degli istituti superiori. Il Gruppo Giovani Imprenditori (Ggi) dell’Unione Industriale di Torino è impegnato ormai da anni in numerose e qualificate iniziative per sviluppare la cultura d’impresa e del lavoro e ha ripensato oggi a un modello nuovo, soprattutto nel metodo, che risolva il problema dei docenti di non sapere come programmare l’attività dell’anno successivo e degli studenti di prendere parte a progetti davvero formativi per il loro futuro professionale.Una delle iniziative più proficue e di successo tra tutte quelle intraprese dal Ggi su questo tema è 'ScopriTalento', un progetto di alternanza scuola-lavoro partito nel 2008 e realizzato tramite una didattica attiva orientativa e multimediale, sviluppato dalla Saa-School of Management di Torino, in collaborazione con la Città metropolitana di Torino, l’Ufficio Scolastico - Ambito Territoriale di Torino e il Dipartimento di Filosofia e Scienza dell’Educazione Uni.to, che ha coinvolto un bacino di oltre 1.000 studenti in grado di apprendere una metodologia strutturata e di stimolare la relazione con studenti e colleghi in merito ai risultati conseguiti. Destinato agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, di Torino e Città Metropolitana e perfezionatosi negli anni grazie al know how di due partner tecnici quali PHLibero e l’Associazione volontari professionali (Vsp), 'ScopriTalento' è a tutti gli effetti 'una metodologia che diventa protocollo', avvalorato anche dall’esperienza del Ceip (Centro estero per l’internazionalizzazione del Piemonte) e della rete di aziende che vi gravitano intorno. Oggi, a distanza di 10 anni dall’avvio del progetto, è stato anche il momento delle premiazioni e della consegna dei riconoscimenti alle classi e agli studenti partecipanti all’edizione appena conclusasi di 'ScopriTalento' 2016/2017, un’occasione unica per scoprire le enormi potenzialità di una alternanza di qualità e prendere coscienza di quanto i project works mirati delle scuole con le aziende producano idee e proposte originali, concrete, operative e utili alle stesse aziende committenti. Perché l’alternanza di qualità è un investimento e non un costo per le aziende.