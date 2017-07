Torna 'Calici di stelle', anteprima nazionale al Casinò di Venezia

25 luglio 2017- 16:44

Venezia, 25 lug. (Labitalia) - Per il terzo anno consecutivo, 'Calici di Stelle' sceglie Venezia per la grande anteprima nazionale della manifestazione che dal 3 al 14 agosto coinvolgerà centinaia tra cantine del Movimento turismo del vino (Mtv) e comuni di Città del vino. Domani, infatti, nel giardino del Casinò di Venezia affacciato sul Canal Grande, sarà di scena l’evento enologico più glamour di mezza estate in total white, con oltre cento etichette in degustazione selezionate da Veneziaeventi in collaborazione con Mtv. Vino, musica, gastronomia saranno i protagonisti della vernice di Cà Vendramin Calergi (dalle 20 alle 24). Dal 3 al 14 agosto le celebrazioni per Calici di Stelle, iniziativa ultra ventennale di Mtv organizzata in collaborazione con Città del vino e in partnership con l'Unione astrofili italiani, si sposteranno in tutta Italia. Da Nord a Sud, il vino sarà il trait d’union di un calendario di eventi tra musica, arte, gastronomia e astronomia che richiamerà circa un milione di enoappassionati. E se a Isera (Trento, 5-6 agosto) le osterie del centro faranno da palcoscenico a spettacoli di musica itinerante, a Menfi (Agrigento, 10 agosto) artisti di strada e astronomi saranno i compagni ideali del percorso sulla passeggiata a mare di Porto Palo con i vini della Strada del Vino delle Terre Sicane, abbinati alle proposte culinarie delle Signore della Brigata di Cucina Menfitana. In Toscana (dal 10 al 15 agosto), invece, Calici di Stelle sarà in versione ‘eno-picnic’ al chiaro di luna nelle vigne con tanto di stellario, la mappa del cielo di agosto. Rievocazioni storiche per rivivere i fasti della Belle Epoque, city night tour gratuiti e degustazioni del ‘rinomato sigaro italiano’ saranno le principali attrazioni in Friuli Venezia Giulia, con due città legate a doppio filo da secoli di storia: Grado (10 e 11 agosto) e Aquileia (12 e 13 agosto). A Morro d’Alba (10 agosto), nelle Marche, si va 'Lungo la Scarpa si cammina e si sorseggia la Lacrima', con degustazioni gratuite lungo il percorso e telescopi dai torrioni panoramici. Secondo il XIII Rapporto Città del Vino/Università di Salerno, il turismo del vino nel nostro Paese è in costante crescita, con un valore che oscilla dai 2,5 ai 3 miliardi di euro per 14 milioni di arrivi l’anno.