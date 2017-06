Torna dal 21 al 24 settembre 'Taste of Roma'

28 giugno 2017- 14:47

Roma, 28 giu. (Labitalia) - Torna nella Capitale, dal 21 al 24 settembre, 'Taste of Roma', nello spazio dei Giardini Pensili dell'Auditorium Parco della Musica. "Il successo del 2016 - afferma Mauro Dorigo, General Manager di Brand Events Italy - ha confermato che il pubblico, sempre più attento, consapevole e numeroso, attende ogni anno con maggiore curiosità, l’evento che avvicina e racconta i migliori ristoranti della capitale. Roma è una città in pieno fermento culinario, nuove aperture, nuove tendenze e molti premi che i ristoranti ricevono sono a testimonianza di una ristorazione che investe sempre più sulla qualità dell’offerta. L’obiettivo che si pone l’organizzazione per il 2017 è rendere il festival ancora più coinvolgente e travolgente per i visitatori e i protagonisti della cucina perché 'Taste of Roma' è l’unica grande festa degli chef". Un rapporto, quello tra la Capitale e la manifestazione, che può vantare un feeling speciale e che l’anno scorso è stato suggellato dal primo tutto esaurito registrato nella serata di sabato sera: un segno inequivocabile della passione dei romani per il buon cibo e per i suoi migliori interpreti. Il festival degli chef punta a superare gli oltre 28.000 visitatori del 2016 arricchendosi di ulteriori chef, ristoranti, partner e attività. L’evento romano si inserisce ancora una volta fra le tappe italiane in calendario: segue il successo di maggio di 'Taste of Milano', e conclude l’estate romana prima della grande novità invernale di 'Taste of Courmayeur', in programma dal 19 al 21 gennaio 2018 presso il Courmayeur Mountain Sport Center. Prima novità 2017 la conferma della collaborazione con Fondazione Musica per Roma e l’avvio dei festeggiamenti per i 15 anni di Auditorium Parco della Musica. Al fianco di Brand Events Italy, Electrolux che dal 2013 è presenting partner di Taste Festival con un accordo di partnership che vede il Gruppo protagonista della manifestazione insieme ad alcuni tra i migliori ristoranti d’Europa. La Scuola di cucina Electrolux, capitanata da uno chef dell’Electrolux Chef Academy, offrirà ai visitatori l'opportunità di raccogliere suggerimenti, consigli e tecniche da alcuni degli chef italiani più rinomati, grazie a corsi di cucina che permetteranno di scoprire i più recenti metodi di cottura, tra cui il vapore e l’induzione. Mentre, nella Scuola di pasticceria Electrolux, si potrà mettere 'le mani in pasta' per creare ricette. In entrambe si riconferma la collaborazione con la scuola di cucina 'A Tavola con lo chef' che si occuperà della gestione delle attività.Saranno 15 i ristoranti protagonisti con i rispettivi top chefs, il menù giungerà a ben 60 portate gourmet realizzate in loco nelle cucine dell’evento affinché il pubblico possa divertirsi a comporre il proprio menu ideale acquistando i piatti scelti a un costo variabile fra i 6 e i 10 'sesterzi' (cambio 1:1 sesterzi-euro). Ogni chef creerà una 'Sinfonia in musica', pensata appositamente per l’occasione: il piatto speciale a 10 euro sarà infatti ispirato dalla musica unendo così l’arte culinaria con l’arte delle sette note in un concerto di sapori.