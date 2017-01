Torna domenica la giornata nazionale 'Sicuri con la neve' in montagna

11 gennaio 2017- 12:03

Roma, 11 gen. (Labitalia) - Il Club alpino italiano e il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, sua sezione nazionale, organizzano per domenica 15 gennaio l'edizione 2017 di 'Sicuri con la neve', la giornata nazionale di sensibilizzazione e prevenzione degli incidenti tipici della stagione invernale, causati in larga parte da valanghe, scivolate su ghiaccio e ipotermia. Come nelle passate edizioni, in decine di località montane di 16 regioni italiane saranno organizzati convegni, presidi dei percorsi scialpinistici ed escursionistici, con la diffusione di utili consigli e la raccolta di dati statistici, allestimenti di stand informativi e campi neve, con dimostrazioni di ricerca e di autosoccorso in valanga.Piemonte, Lombardia e Toscana sono le regioni con il maggior numero di appuntamenti, che si rivolgono a tutti gli appassionati, sciatori ed escursionisti, che desiderano apprendere e mettere in pratica i principi di una corretta movimentazione in ambiente innevato, della gestione dell'autosoccorso, della ricerca con l'Artva e con le unità cinofile. “Un'adeguata formazione dei frequentatori della montagna e la prevenzione dei possibili infortuni sono da sempre tra le priorità per le quali il Cai e il Soccorso alpino operano con maggior impegno”, afferma il presidente generale del Cai, Vincenzo Torti. “La costante ricerca di una ragionevole sicurezza per gli amanti delle terre alte - spiega - è l'obiettivo sotteso a giornate come questa, con cui intendiamo promuovere l'attenzione sui possibili rischi cui si va incontro andando in montagna e su quali siano i comportamenti e gli accorgimenti da adottare per ridurli al minimo”.“Le edizioni passate di 'Sicuri con la neve' hanno evidenziato diffuse carenze a livello della preparazione personale, della valutazione del rischio e dell’uso dell’attrezzatura d’autosoccorso”, avverte il responsabile del progetto, Elio Guastalli. “In questo senso, risulta di fondamentale importanza - sottolinea - far crescere la consapevolezza personale accompagnata da un indispensabile bagaglio tecnico, in particolare tra i giovani, che permetta di frequentare la montagna in libertà e ragionevole sicurezza”.La giornata 'Sicuri con la neve', compresa nel progetto 'Sicuri in montagna', è organizzata con la collaborazione delle Scuole di alpinismo e scialpinismo, delle Commissioni e Scuole centrali di escursionismo, alpinismo giovanile, fondoescursionismo del Cai, del Servizio valanghe italiano, della Società alpinistica Falc, con il supporto di enti e amministrazioni che si occupano di montagna.