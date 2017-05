Torna Vitignoitalia con la prima edizione del 'Napoli Wine Challenge'

8 maggio 2017- 17:13

Napoli, 8 mag. (Labitalia) - Si avvicina la data di inizio della XIII edizione di Vitignoitalia, il Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani, in programma a Napoli da domenica 21 a martedì 23 maggio, manifestazione di riferimento nell’ambito degli eventi legati al mondo del vino. Tre giorni, con un fitto programma di incontri, degustazioni, presentazioni e workshop. Oltre 200 le aziende presenti, provenienti dai più interessanti territori vitivinicoli nazionali. Circa 1.000 etichette in assaggio per i visitatori che affolleranno gli spazi di Castel dell’Ovo. Un appuntamento imperdibile per i winelover che quest’anno si arricchisce di un’importante novità, rappresentata dalla prima edizione del 'Napoli Wine Challenge', un concorso enologico che, per le sue caratteristiche, si differenzia da tutti gli altri. Intanto, per la composizione della giuria, costituita da critici, buyer e giornalisti, un melting pot in grado di esprimere le diverse sensibilità degustative oggi in campo e quindi in grado di rispecchiare in modo completo i gusti del pubblico dei consumatori. Quindi, il fatto che i premi vengono ridotti drasticamente: soltanto 5, uno per ogni categoria in concorso (Rossi, Bianchi, Rosati, Spumanti, Vini Dolci). E infine il fatto che, dopo la prima fase eliminatoria, condotta rigorosamente alla cieca, la finalissima sarà in diretta streaming.“L’obiettivo, aldilà di testare un format assolutamente innovativo sia per le caratteristiche della giuria che per la trasparenza legata alla diretta, è quello di dare valore - spiega Luciano Pignataro, responsabile del progetto - a un concorso che è sempre passato in secondo piano rispetto all’evento che lo contiene, un po’ come succede anche in altri casi. Con 'Napoli Wine Challenge' riteniamo di poter raggiungere l’intento di fare del concorso un elemento determinante della manifestazione stessa”.Anche per questo a presiedere la giuria è stato chiamato il critico enologico Daniele Cernilli, mentre il coordinamento tecnico della giuria è stato affidato ad Adele Elisabetta Granieri. Ma ovviamente Vitignoitalia vivrà di moltissimi momenti, non ultimo quello legato all’aspetto business che, soprattutto negli ultimi anni, è diventata una delle carte vincenti della manifestazione partenopea.“Ospiteremo un nutrito gruppo di buyer internazionali - sottolinea Maurizio Teti, direttore di Vitignoitalia - provenienti da ben 17 Paesi. Questo per offrire alle aziende partecipanti l’opportunità di incontrare rappresentanti di molti mercati, da quelli europei classici come Regno Unito, Irlanda e Austria, a quelli del Nord del continente, Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia"."Abbiamo dedicato particolare attenzione a realtà in crescita come Lettonia, Estonia, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria ma anche a quelli più lontani ma che mostrano grande attenzione per il vino italiano, come Israele, Libano, Vietnam e Singapore. Diciamo pure che per tre giorni Napoli accoglierà professionisti che nei loro Paesi determinano il mercato del vino. Un plus per Vitignoitalia, una bella occasione per le nostre aziende”, conclude. Vitignoitalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli e in collaborazione con la Regione Campania e Unioncamere Campania.