Toscana: Fiera del cioccolato artigianale, tra assaggi e chef a caccia della tavoletta record

9 febbraio 2017- 15:09

Firenze, 9 feb. (Labitalia) - Il tentativo è ambizioso: conquistare il record della tavoletta più lunga mai mostrata a Firenze e in Toscana. L’appuntamento è per domani, venerdì 10 febbraio, alle 15, alla Fiera del Cioccolato artigianale in piazza Santissima Annunziata, dove il cioccolatiere Fabrizio Stringhetto proverà a realizzare una tavoletta lunga ben 42 metri, che sarà poi offerta ai passanti. Una misura che, se confermata, significherà un nuovo record non solo per il capoluogo toscano ma per l’intera regione, dal momento che il precedente primato era stato ottenuto l’anno scorso a Prato con una barretta di 'soli' 25 metri. La performance segnerà l’inizio della 13ma edizione della kermesse, che per dieci giorni porterà in piazza Santissima Annunziata assaggi di ogni tipo, ma anche momenti culturali e occasioni di approfondimento. Fino a domenica 19 febbraio, dalle 10 alle 22, negli spazi rinascimentali circondati dal portico del Brunelleschi troveranno posto decine di produttori e artigiani del cioccolato che per dieci giorni delizieranno il palato di fiorentini e turisti con praline, ganache e altre golosità.Il calendario degli eventi in programma è molto ricco e prevede svariate attività per grandi e bambini, dal workshop Cioccolatiere per un giorno a Manine in frolla, presentazioni di libri, incontri con food blogger e degustazioni di grappa e cioccolato. Il focus principale di quest’anno è sul connubio tra pane e cioccolato, che sarà il leitmotiv della seconda edizione di Chocolate chef: l’iniziativa vedrà ancora una volta protagonisti dieci chef toscani di alto livello, inclusi gli stellati Filippo Saporito, Marco Stabile e Cristoforo Trapani, alle prese con la preparazione di un piatto utilizzando il cioccolato insieme al pane, presentati da Marco Gemelli fondatore del Forchettiere. Analogamente, anche sei food blogger toscani daranno mostra del proprio talento.Ampio spazio verrà dedicato alla solidarietà, con due iniziative parallele: da un lato, sarà presente l’associazione Special Olympics con la vendita del cioccolato di Modica del laboratorio dolciario Don Puglisi, il cui incasso contribuirà a sovvenzionare attività sportive e atletiche delle persone con disabilità intellettive e, dall’altro, gli organizzatori offriranno un pranzo ai senzatetto che stazionano intorno a piazza Annunziata, in collaborazione con lo chef Andrea Perini coinvolto nella kermesse. Tra gli special guest della Fiera, domenica 12 febbraio arriverà a Firenze il pastry chef Gabriele Vannucci del ristorante Contrada by Gordon Ramsay a Castel Monastero e ambasciatore italiano di Callebaut, celebre cioccolato belga, e della sua accademia. Per l’occasione, Vannucci sarà protagonista di un cooking show presentato da Eva Sinosini (excellent gusto), in cui lo chef preparerà il Chocolate Rive, una torta a base di cioccolato belga e tartufo di Mugello. Anche quest’anno la fiera fa affidamento su un team organizzativo tutto al femminile e sulla collaborazione del maestro cioccolatiere Simone De Castro e del maestro gelatiere Vetulio Bondi, presidente dell’associazione Gelatieri Artigiani Fiorentini.