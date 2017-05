Toscana: Umana, al via reclutamento con 'I mercoledì della meccanica'

10 maggio 2017- 13:04

Arezzo, 10 mag. (Labitalia) - In Toscana nasce 'I mercoledì della meccanica', un progetto di Umana dedicato al reclutamento di figure professionali, esperte o junior, nel settore delle lavorazioni meccaniche. Oltre 100 sono le ricerche avviate in occasione del progetto: ingegneri, periti, assemblatori, montatori, tornitori e manutentori, sono i profili più richiesti.Il progetto che prenderà avvio da oggi, 10 maggio, al 7 giugno in tutto il territorio della regione Toscana, nasce dall’esigenza delle aziende clienti Umana dei distretti toscani della metalmeccanica e delle lavorazioni industriali, di reclutare personale specializzato.Ogni mercoledì, dalle 10 alle 13, e dalle 15 alle 18, presso le filiali Umana di Firenze (in via delle Porte Nuove 6c/6d), di Lucca (via Matteo Civitali 560) e di Arezzo (Viale Michelangelo 96) il team di selezionatori di Umana, profilerà i candidati individuando le migliori professionalità e proponendo per ciascuno di questi un percorso lavorativo in una azienda cliente. Nello specifico, sono sei i profili ricercati nell’evidenza del progetto (Periti meccanici, Controllo qualità minuteria metallica, Tornitori CNC, Montatori meccanici, Progettisti meccanici, Collaudatori meccanici trasfertisti) che tuttavia è aperto alle autocandidature per altri profili di settore.